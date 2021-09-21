(21 EYLÜL SALI) Baht Oyunu izle yeni bölüm, full tek parça yeni bölüm Baht Oyunu

Büyük hayran kitlesi olan Baht Oyunu dizisi 14. bölüm izleyicisiyle yeni bölümde buluşuyor. İlgi çeken senaryosuyla Baht Oyunu dizisinin yeni bölümü Kanal D ekranlarında 21 Eylül Salı günü saat 20:00'de ekranlara geliyor.

21 Eylül 2021 11:17
(21 EYLÜL SALI) Baht Oyunu izle yeni bölüm, full tek parça yeni bölüm Baht Oyunu
Baht Oyunu 14. bölümü 21 Eylül Salı günü Kanal D'de yayınlanıyor ve hayranları yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Yeni bölüm Baht Oyunu oyunculukları ve sevimli karakterleriyle aşk hikayesini gözler önüne seriyor.
Yeni bölüm Baht Oyunu izlemek için bugün akşam saat 20:00'de Kanal D'yi izleyebilirsiniz veya sonrasında dizinin kendi internet sitesinden tekrarını izlenebilir.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHT OYUNU 14. BÖLÜM ÖZET

Romantik bir anda kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.

İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada'nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe'nin Ada ve Bora'yı ayırma planları devreye girer.

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BAHT OYUNU 13. BÖLÜMDE NE OLDU?

Bora, Ada'nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır. Ada gerçeği söyleyemediği için ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürer. Böylece Bora'yı kendinden uzak tutacağını düşünür ama Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada'dan vazgeçer.

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BAHT OYUNU DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisi her Salı günü ekranlara geliyor. Her Salı olduğu gibi bu Salı günü de yanı 21 Eylül 2021'de Baht Oyunu yeni bölümü olan 14. bölüm ile ekranlarda olacak.

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