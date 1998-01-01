21 Dünya Kupası'nda 40,5 milyon seyirci

Dünya Kupası'nda bugüne dek yapılan 21 organizasyonu, 40 milyon 532 bin 478 kişi seyretti.

21 Dünya Kupası'nda 40,5 milyon seyirci
Dünya Kupası'nda bugüne dek yapılan 21 organizasyonu, 40 milyon 532 bin 478 kişi izledi.

Şu ana kadar 900 maçın oynandığı turnuva tarihinde karşılaşma başına seyirci ortalaması da 45 bin 36 oldu.

ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası, 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlendi ve en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi takip etti.

İtalya 1934, 363 bin kişiyle en az taraftar çeken turnuva olarak dikkat çekti.

Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az seyircinin izlediği organizasyon olarak kayıtlara geçti.

Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası için 3 milyon 31 bin 768 kişi (ortalama 47 bin 371) statlarda yer aldı.

- 21 kupa ve seyirciler

Yapılan 21 Dünya Kupası ve seyirci sayıları şöyle:

Dünya Kupası

 Maç

 Seyirci

 Ortalama
1930 Uruguay

 18

 590,549

 32,808
1934 İtalya

 17

 363,000

 21,353
1938 Fransa

 18

 375,700

 20,872
1950 Brezilya

 22

 1,045,246

 47,511
1954 İsviçre

 26

 768,607

 29,562
1958 İsveç

 35

 819,810

 23,423
1962 Şili

 32

 893,172

 27,912
1966 İngiltere

 32

 1,563,135

 48,848
1970 Meksika

 32

 1,603,975

 50,124
1974 Batı Almanya

 38

 1,865,753

 49,099
1978 Arjantin

 38

 1,545,791

 40,679
1982 İspanya

 52

 2,109,723

 40,572
1986 Meksika

 52

 2,394,031

 46,039
1990 İtalya

 52

 2,516,215

 48,389
1994 ABD

 52

 3,587,538

 68,991
1998 Fransa

 64

 2,785,100

 43,517
2002 G.Kore-Japonya

 64

 2,705,197

 42,269
2006 Almanya

 64

 3,359,439

 52,491
2010 Güney Afrika

 64

 3,178,856

 49,670
2014 Brezilya

 64

 3,429,876

 53,592
2018 Rusya

 64

 3,031,768

 47,371
TOPLAM

 900

 40,532,478

 45,036
 

- Maracana Stadı'nın rekoru

Futbol dünyasının en eski statlarından Brezilya'daki Maracana Stadı, Dünya Kupası tarihinde önemli bir yere sahip.

Brezilya'da 1950'de oynanan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 173 bin 850 biletli taraftarın izlediği bu karşılaşma, turnuvanın en çok seyirci çeken maçı olarak tarihe geçmişti. Müsabakayı izlemek için stada giren taraftar sayısının 200 bini geçtiği iddia edilmişti.

Aynı Dünya Kupası'ndaki Brezilya-İspanya maçını 152 bin 772, Brezilya-Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi izledi. Maracana Stadı'nda oynanan bu iki karşılaşma, Brezilya-Uruguay mücadelesinden sonra en çok seyirci toplayan maçlar olarak ön plana çıktı.

 

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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