21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası başladı

İstanbul'da düzenlenen ve 9 Türk sporcunun katılacağı 21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası başladı
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24 Ekim 2021 13:19
İstanbul'da düzenlenen 21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, TED Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı turnuvada elemelerde 9 Türk sporcu yer alıyor.

Elemelerde Melis Sezer, Ayşegül Mert, Ece Gencer, Selina Atay, Elif Albayrak, Eda Arlı, Aslı Oktay, Defne Ursan ve Elif Tuana Günay mücadele ediyor.

21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, 30 Ekim'de sona erecek.


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