21. Bosphorus Cup yelken yarışı sona erdi

Yelkende bu yıl 21. kez düzenlenen Bosphorus Cup yarışında şampiyon, Coca Cola İçecek/DAS/A35 takımı oldu.



Türkiye'deki en büyük spor organizasyonlarından biri olan ve dünyada da ilgi gören 21. Bosphorus Cup tamamlandı. "İstanbul Yelken Açıyor" sloganıyla yerli ve yabancı yaklaşık 900 yelkencinin mücadele ettiği yarış, büyük çekişmeye sahne oldu.



Yarış sonunda Coca Cola İçecek/DAS/A35 ekibi ilk sırayı alırken, Jumbo/Farrfara/Farr 40 takımı ikinci, Arkas Blue Moon/Mat1220 takımı da üçüncü olarak organizasyonu tamamladı.



Şampiyonluk kupası, Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon tarafından yarışı birinci sırada bitiren takımın dümencisi Yaşar Doğa Arıbaş'a teslim edildi.



- Boshporus Cup



"İstanbul yelken açıyor" sloganıyla 24 Eylül'de başlayan organizasyonun ilk gününde Adalar-Kalamış etabı geçildi. Hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgar enerjisiyle aynı anda boğazda fora diyen yelkenliler, 25 Eylül Pazar günü de Caddebostan açıklarında yarıştı.



IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam sekiz kategoride gerçekleştirilen 21. Bosphorus Cup'a, başta Romanya ve Bulgaristan olmak üzere 9 ülkeden 400 sporcu katıldı. Türkiye'den ise 500'e yakın yelkenci mücadele etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ