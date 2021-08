Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'da birçok ligde cumartesi günü yeni karşılaşmalar oynanacak. Sporx iddaa ekibi, 14 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 2. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Şenol Can ile yollarını ayıran ve sezona Cihat Arslan ile devam eden Kasımpaşa cephesinde ligin ilk maçında Hatay deplasmanında alınan 1 puan bence iyi sayılmalı. Kadro derinliği olarak geçen sezonun çok üzerinde değiller ve korkulu rüya görmemek adına mutlaka ligin başında işi sıkı tutmaları gerekiyor. Giresunspor ise geçen hafta Galatasaray karşısında ilk 30 dakika iyi gözükmesine sonra çok etkili olamadı. Onlar adına hedef sanki ligde kalmak olacak gibi duruyor. Ben İstanbul'da ev sahibi ekibin mutlaka puan alacağını düşünüyorum. 10 çifte şans seçimi net tercih olur



ALANYASPOR - ALTAY



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 2. Hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. İki takım da lige çok iyi başlangıçlar yaptılar. Alanya deplasmanda Başakşehir'i yenerken Altay da sahasında Kayserispor karşısında aldığı 3 gollü galibiyet ile herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Bence bu sene ligin sürpriz takımlarından biris olabileceklerini de herkese gösterdiler. Alanya'da keyifli bir 90 dakika beklediğimi söyleyebilirim. Pozitif futbol sahada kendisini belli edecektir. KG Var seçimi de bence en ideal seçim olur.



GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 2. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Gazişehir ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezonki şampiyonluk sonrasını kadrosunu güçlendirmeye devam eden ve oldukça iyi takviyeler yapan Kara Kartal bence ligin ciddi favorisi durumunda. Tabi mutlaka konsantrasyonlarının devam etmesi şart. Gazişehir ise geçen sezonu devam ettirmek istiyor ve bence kadroları ile ilk 8-10 içerisinde yer alabilirler. Gollü ve keyifli bir maç bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.



RİZESPOR - KARAGÜMRÜK



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 2. Hafta mücadelesinde Rizespor sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında iyi sinyaller vermeyen Rizespor forum durumu olarak çok iyi Seviyede değil gibi gözüktü. Elbette Bülent Uygun müdahaleler yapacakatır ama sanki takıma biraz daha takviye şart gibi gözüküyor. Karagümrük ise benim bu sezon en büyük beklentimin olduğu takım diyebilirim. Futbol aklı olarak çok iyi Yönetilen kulüp bence muazzam potansiyeli olan bir hoca ile yoluna devam ediyor. Ben bu deplasmanda da puan alacaklarını düşünüyorum. 02 çifte şans seçimi İdeal tercih olacaktır.



FREIBURG - DORTMUND



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 2'nci haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Freiburg'un konuğu olacak. Lige farklı Frankfurt galibiyetiyle başlayan sarı-siyahlılar, Almanya Süper Kupa mücadelesinde Bayern'e 3-1 mağlup oldu. Oyun olarak kötü değillerdi. Ancak bireysel hata sonucunda yenen gol takımı düşürdü. Freiburg ise lige 1 puanla başladı. Oyun olarak rakiplerinden üstün olsalar da bunu skora yansıtamadılar. Dortmund'u oyun olarak 2 maçta da beğendim. Yine kazanacaklardır. Riski daha da azaltmak adına 2.5 üstü de kuponlarda yer alabilir.



ST. ETIENNE - LILLE



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 3'üncü haftasında son şampiyon Lille, deplasmanda St. Etienne'in konuğu olacak. Lille, lige oldukça kötü başladı. Nice karşısında iç sahada yokları oynadılar ve sahadan 4-0 mağlup ayrıldılar. Geçtiğimiz sezonun ardından böyle bir durumun yaşanması aslında muhtemeldi. Aynı senaryoyu ligimizde Başakşehir de yaşamıştı. St. Etienne ise 2 maçta 2 puan aldı. İç sahada Lorient ile 1-1, deplasmanda Lens ile 2-2 berabere kaldılar. Onlarda gol yollarında sıkıntı çekmiyor. Ancak savunmada aksıyorlar. Lille'in son performansından sonra onlara güvenmek oldukça zor. Benim önceliğim ev sahibi ekibin kaybetmemesinden yana olacak. Dileyenler karşılıklı gol var tercihini de deneyebilir.



ATHLETIC BILBAO - BARCELONA



GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'nın 2'nci haftasında Athletic Bilbao sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Barça, Messi sonrasında çıktığı ilk maçta Sociedad'ı 4-2 ile geçti. O maçta önerim karşılıklı gol var olmuştu ve yanılmamıştım. Ev sahibi ekip ise ligin ilk haftasında deplasmanda Elche ile golsüz berabere kaldı. Geçtiğimiz sezonu kötü noktalamışlardı. Bu sezon da çok iyi başlamadılar. Barça'da Martin Braithwaite, EURO 2020'deki iyi performansın ardından ligde de takımı sırtlamayı başardı. Bu sezon daha da ön plana çıkacakmış gibi duruyor. Bilbao, biraz daha savunmada bekleyen bir takım. Barcelona ilk maçta 4 bulsa da bu deplasmanda bu kadar kolay olmaz. Konuk ekibe güvenmekte hala çekiniyorum. Onun için önerim 3.5 altı olacak.



INTER - GENOA



GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'nın ilk haftasında son şampiyon Inter sahasında Genoa'yı konuk edecek. Inter şampiyon olduğu kadroyu koruyamadı. Geçtiğimiz sezon takımın yükünü çeken Lukaku'yu gönderdiler. Bunun yanında yine büyük katkı veren Hakimi de PSG'nin yolunu tuttu. Dzeko, Hakan ve Dumfries gibi isimleri takıma dahil ettiler. Genoa ise geçtiğimiz sezonu orta sıralarda rahat bitirmişti. Onlar da Shomurodov'u Roma'ya gönderdiler. Inter her ne kadar önemli isimlerini kaybetse de yine de kadro kalitesi oldukça iyi. Son şampiyon yeni sezona iç sahada galibiyetle başlar. Oran yükseltmek için ilk yarı Inter galibiyetni işaretlenebilir.



EMPOLI - LAZIO



GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'da Lazio sezona Empoli deplasmanında başlıyor. Empoli hazırlık döneminde kağıt üstünden kendinden zayıf takımlarla karşılaştı ve farklı skorlar ortaya çıktı. Ligin ilk resmi maçında kupada Vicenza'yı mağlup etmeyi başardılar. Ancak Serie B ekibi, kolay teslim olmadı. Lazio da Twente ve Sassuolo maçlarını bir kenara koyarsak kolay rakiplerle oynadı. Konuk ekip; eski futbolcusu Felipe Anderson, Hysaj ve Pedro gibi önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Ligin ilk maçları her zaman sürprize açıktır. Ancak Lazio bir şekilde lige 3 puanla başlayacaktır