21 adet Her Gol 100 MB hediye

GollerCepte'nin haftalık olarak düzenlediği spor bilgi yarışması Bilgi Ligi, yepyeni ödülleriyle son sürat devam ediyor! Bu yılbaşına özel, bambaşka bir sürpriz yaptık ve yeni yılı GollerCepte ile daha da mutlu karşılayın diye gününüze renk katmaya devam ediyoruz.



31 Aralık tarihinde online olacak ve 3 Ocak tarihinde sona erecek bu yeni oyunumuzda sizlere görülmemiş bir sürpriz yaparak bu yarışmanın birincisine tam 21 adet Her Gol 100 MB hakkı hediye ediyoruz. Evet, tam 21 adet. Ancak unutmayın; bu büyük ödülü kazanmanız için sadece 31 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında oynanacak bu oyunda birinciliği elde etmeniz gerekiyor.



Şimdi eğer 'futbol benim işim' diyorsan ve yılbaşına özel büyük ödülümüzü kazanmak istiyorsan tek yapman gereken uygulamamızın "Eğlence" sayfasında yer alan Bilgi Ligi Yılbaşı Özel yarışmasındaki soruları en hızlı biçimde doğru yanıtlamak ve yarışmada günün birincisi olmak için rakiplerle çekişmeye hazır olmak.



Hemen yarışmaya katılarak liderlik koltuğunun sahibi sen ol!



*Her Gol 100MB hakları kazanan kullanıcılarımıza hak ettikleri haklar tanımlandıktan itibaren 1 hafta süresince kullanılabilir.



