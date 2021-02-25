2032 Olimpiyatları için en güçlü aday Brisbane

2032 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için Avustralya'nın Brisbane kentinin ön plana çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
2032 Olimpiyatları için en güçlü aday Brisbane
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2021 00:21
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2032 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için Avustralya'nın Brisbane kentinin ön plana çıktığını duyurdu.

IOC Başkanı Thomas Bach, video konferans yöntemiyle düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bach, 2032 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için niyet bildiren adayları değerlendiren komisyonun Brisbane şehrini tavsiye ettiğini belirtti.

Yönetim kurulunun tavsiye kararını oy birliğiyle onayladığını aktaran Bach, Avustralya Olimpiyat Komitesi ile ileri düzeyde görüşmelere başlanacağını belirtti.

Bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde, Brisbane'in adaylığı IOC oturumunda komite üyelerinin oylamasına sunulacak.

Avustralya'nın yanı sıra Endonezya, Macaristan, Çin, Katar ve Almanya da 2032 Olimpiyatları'nın ev sahipliğiyle ilgilendiğini açıklamıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için