2026 FIBA ​​Kadınlar Dünya Kupası, Almanya'da gerçekleştirilecek

Almanya'nın, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2026 FIBA ​​Kadınlar Dünya Kupası, Almanya'da gerçekleştirilecek
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28 Nisan 2023 16:48
Almanya'nın, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 2026 FIBA ??Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği hakkının Alman Basketbol Federasyonuna verildiği duyuruldu.

Organizasyonun, Eylül 2026'da Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirileceği bildirildi.

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