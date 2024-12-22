2025 Türkiye Güreş Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Güreş Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Şampiyonası, 21-28 Ocak tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

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2025 Türkiye Güreş Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek
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22 Aralık 2024 13:15
Türkiye Güreş Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Şampiyonası, 21-28 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Taha Akgül'ün başkanlığa seçilmesinin ardından Güreş Federasyonundaki faaliyetler, Türkiye Şampiyonası ile başlayacak.

Federasyonun açıklamasına göre, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona grekoromen ve serbest stil ile kadınlar kategorilerinde düzenlenecek.

Müsabakalar, grekoromen stilde 21-23 Ocak, serbest stilde 23-26 Ocak, kadınlarda ise 27-28 Ocak tarihlerinde yapılacak.

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