2025 hac kuraları çekildi mi, ne zaman saat kaçta çekilecek?
Haber Tarihi: 31 Ekim 2024 13:08 -
Güncelleme Tarihi:
31 Ekim 2024 13:08
2025 hac kuraları çekildi mi, ne zaman saat kaçta çekilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac kurasının ayrıntılarını duyurdu. Hemen ardından hacı adayları "2025 hac kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek?" sorusunu sormaya başladı. İşte gelecek yılın hac organizasyonuyla ilgili tüm detaylar...
Hac kuraları sorgulama diyanet.gov.tr | |2024- 2025 yılı hac kuralarının çekilmesiyle, kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekiliyor? İşte Diyanet Hac kura sonuçları canlı izle ekranı
2025 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 2025 yılı hac kura çekimi 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter ve adayların katılımıyla gerçekleştirilecek. Kutsal topraklara gitmek isteyen yüz binlerce hacı adayının heyecanla beklediği bu çekiliş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
HAC KURASI CANLI İZLEME DETAYLARI
2025 yılı hac kuraları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalından canlı izlenebilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişle hacı adayları, adil bir süreçle kimin kutsal topraklara gitmeye hak kazandığına tanıklık edecekler.
HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
Çekilişi izlemek isteyen adaylar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalını ziyaret ederek canlı yayın üzerinden süreci takip edebilir.
HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Kura çekiminin ardından sonuçların kısa süre içerisinde e-Devlet üzerinden erişime açılması planlanıyor. Hacı adayları, e-Devlet sistemi üzerinden sonuçlarını görebilecekleri gibi, cep telefonlarına gönderilecek kısa mesaj ile bilgilendirilecek.