2025 hac kuraları çekildi mi, ne zaman saat kaçta çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 2025 yılı hac kura çekimi 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter ve adayların katılımıyla gerçekleştirilecek. Kutsal topraklara gitmek isteyen yüz binlerce hacı adayının heyecanla beklediği bu çekiliş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

2025 yılı hac kuraları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalından canlı izlenebilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişle hacı adayları, adil bir süreçle kimin kutsal topraklara gitmeye hak kazandığına tanıklık edecekler.





Çekilişi izlemek isteyen adaylar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalını ziyaret ederek canlı yayın üzerinden süreci takip edebilir.

Kura çekiminin ardından sonuçların kısa süre içerisinde e-Devlet üzerinden erişime açılması planlanıyor. Hacı adayları, e-Devlet sistemi üzerinden sonuçlarını görebilecekleri gibi, cep telefonlarına gönderilecek kısa mesaj ile bilgilendirilecek.