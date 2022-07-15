2025 Atletizm Şampiyonası'nın ev sahibi belli oldu

Dünya Atletizm Birliği (WA), 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın Japonya'da düzenleneceğini açıkladı.
Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası ev sahipliğinin, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya verildiği bildirildi.
2022 Dünya Atletizm Şampiyonası, ABD'nin Oregon eyaletinde gerçekleştiriliyor. Organizasyon 24 Temmuz'a kadar sürecek.
2023 Dünya Atletizm Şampiyonası ise 19-27 Ağustos 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek.
Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası ev sahipliğinin, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya verildiği bildirildi.
2022 Dünya Atletizm Şampiyonası, ABD'nin Oregon eyaletinde gerçekleştiriliyor. Organizasyon 24 Temmuz'a kadar sürecek.
2023 Dünya Atletizm Şampiyonası ise 19-27 Ağustos 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek.
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