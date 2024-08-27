2024-YDUS 1. Dönem: yerleştirme sonuç duyurusu ÖSYM'den geldi. 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 1. Dönem) yerleştirme başvuruları 14-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
ÖSYM'den açıklamada; "2024-YDUS 1. Dönem: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
14-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi.
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