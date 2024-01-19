Haber Tarihi: 19 Ocak 2024 14:48 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 14:48

2024 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek?

2024 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusu ikramiye bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tütün ikramiyesi olarak da anılan ödemeler, SGK tarafından yapılan destekler arasında yer alıyor. Peki 2024 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı...

2024 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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2024 tütün ikramilerinde beklenen gün yaklaştı. 40 binden fazla kişinin yararlandığı 2024 Tütün İkramiyesi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Her sene vazife/harp malulü olarak değerlendirilen TSK personelinin birinci dereceden yakınlarına verilen tütün ikramiyesi ne kadar, kaç lira soruları gündemde.
2024 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2024 Tütün ikramiyesi bu yıl ne zaman, hangi gün ödenecek yanıtı için gözler SGK'da. Tütün ikramiyesine ilişkin SGK'dan henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak ikramiyelerin 23 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında vatandaşların hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

TÜTÜN İKRAMİYESİ NEDİR?

Tütün ikramiyesi, Harp veya vazife malullüğü (gazi) aylığı bağlanan kişilere, bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olup da tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenler için her yıl verilen sosyal destektir. 

2024 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR?

2024 yılı tütün ikramiyelerinin ne kadar olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak tahmini olarak tablodaki gibi hesaplanmıştır.

Şehit ailelerine 17.347,36 TL ( Varisler Arasında Pay Edilecek Anne, Baba, Eş, Çocuklara)


Gazilere;

- 1.Derece Gaziye. 17.347,36 TL

- 2. Derece Gaziye. 15.612,62 TL

- 3. Derece Gaziye. 13.444,20 TL

- 4. Derece Gaziye. 12.143,15 TL

- 5. Derece Gaziye. 10.842,10 TL

- 6. Derece Gaziye. 9.541,05 TL

 

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