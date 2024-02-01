Haber Tarihi: 01 Şubat 2024 16:32 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 16:32

2024'te Cemreler Ne Zaman Düşecek? İlk Cemre Ne Zaman Düşüyor?

Her yıl 20 Şubat'ta başlayıp birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrelerin 2024 yılındaki tarihleri belli oldu. Peki, cemre ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman düşer, düşüyor?

2024'te Cemreler Ne Zaman Düşecek? İlk Cemre Ne Zaman Düşüyor?
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Bu makalede, cemre nedir, ne zaman düşer ve cemre düşmesi ile ilgili inançlar nelerdir gibi soruların cevapları yer almaktadır.

Halk takvimine göre:

İlk cemre: 19-20 Şubat 2024 tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre: 26-27 Şubat 2024 tarihlerinde suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre: 5-6 Mart 2024 tarihlerinde toprağa düşecek.

Cemre Nedir?

Cemre, halk arasında baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve havaların ısınmaya başlamasıyla ilişkilendirilen bir doğa olayıdır. Cemrenin üç aşamada düştüğüne inanılır:

Hava cemresi: Havaların ısınmaya başlaması ve güneş ışınlarının etkisinin artması.

Su cemresi: Denizlerin, göllerin ve nehirlerin buzlarının çözülmesi ve su sıcaklığının artması.

Toprak cemresi: Toprağın ısınması, bitkilerin filizlenmeye başlaması ve doğanın canlanması.

Cemre Düşmesi ile İlgili İnançlar:

Cemre düşmesiyle ilgili halk arasında çeşitli inançlar ve gelenekler vardır. Örneğin, ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte insanların evlerini havalandırdıkları, ikinci cemrenin suya düşmesiyle birlikte balıkçıların denize açıldıkları ve üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte çiftçilerin ekim yapmaya başladıkları bilinir.

Sonuç:

Cemreler, baharın yaklaşmasının ve doğanın canlanmasının habercisidir. 2024 yılında ilk cemrenin 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşmesi beklenmektedir.

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