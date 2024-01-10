2024 Regaip Kandili ne zaman, hangi ay?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre, üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe günü, Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.