2024 Ramazan başlangıcı: Ramazan-oruç ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, Ramazan ayının gelmesini bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet tarafından açıklanan tarih.
2024 RAMAZAN NE ZAMAN?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2024 yılında Mart ayına denk geliyor.
Buna göre; Ramazan ayı, 11 Mart, Pazartesi günü başlayacak ve son oruç 9 Nisan, Salı günü tutulacak. RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.
Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.
Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.
2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi
10 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün
11 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün
12 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.