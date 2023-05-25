2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde yer almak istiyorlar

"Ülkemizin bayrağını her platforma en iyi şekilde dalgalandırmayı hedefliyoruz"



Huysuz, yarışma takviminin yoğun olduğuna dikkati çekerek açıklamasını şöyle tamamladı:



"Sonraki haftalarda ise büyük takımımız için Tacikistan, Kazakistan, Moğolistan ve Macaristan'da yapılacak master müsabakalarına kadar bir takvimimiz var. Genç takımımız da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor, Dünya Şampiyonası var. Ümitlerimiz geçen haftayı güzel bir neticeyle tamamladılar ama hedefimiz 22-24 Haziran'da Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası. Hemen 15 gün sonraki Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali ve ondan sonrada Dünya Şampiyonası. Takvim çok yoğun bir hale geldi. Bu da sporcularımız için zor, bizim içinde organizasyonlar yapmak zor. Devletimizin sunduğu imkanları en güzel şekilde kullanarak ülkemizin bayrağını her platforma en iyi şekilde dalgalandırmayı hedefliyoruz."



Huysuz, yarışma takviminin yoğun olduğuna dikkati çekerek açıklamasını şöyle tamamladı:

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.Huysuz, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'na katılmak üzere geldiği Sivas'ta, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm spor branşlarında olduğu gibi judoda da aktif sporcu sayısında büyük düşüş yaşandığını belirtti.Yaklaşık 25 bin aktif sporcu sayısının salgın döneminde 11 bine kadar düştüğüne dikkati çeken Huysuz,dedi.Salgının özellikle genç yaş grubunu etkilediğini vurgulayan Huysuz, yaklaşık bir yıldır faaliyet yapabildiklerini, çocukların kendilerini gösterebilmeleri için de illerde müsabakalar düzenlediklerini söyledi.Huysuz, 2024 yılında ilk defa Yıldızlar Avrupa Şampiyonası düzenleneceğine değinerek, "Gelecek yıl bu yaş grubundaki çocuklarımız ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek." diye konuştu.Huysuz, bu yıl Balkan Şampiyonası'nda madalyalar hedeflediklerini, başarılı sporcuların 2024'te düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini ifade etti.Olimpik takımların kampta olduğunu aktaran Huysuz, şunları kaydetti: