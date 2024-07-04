2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcu sayısı 79 oldu

Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek oyunlar için Türkiye şu ana kadar 12 farklı branşta, bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu toplam 79 isimle Paris bileti aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcu sayısı 79 oldu
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04 Temmuz 2024 15:59
Paris 2024 Paralimpik Oyunları için son 55 güne girilirken, temmuz ayının başı itibarıyla Türkiye'nin kota sayısı 79'a yükseldi.

Engelli sporcuların olimpiyatları olarak adlandırılan paralimpik oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı son bir ayda büyük bir artış gösterdi. Haziran ayının başında 59 kotası bulunan Türkiye, son bir ayda gerçekleştirilen yarışmalar ve dünya sıralamalarındaki başarısıyla 20 sporcuyla daha Paris bileti alarak kota sayısını 79'a çıkardı.

Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 79 milli sporcu kota aldı.

Branşların ve sporcu sayısının, bu ay sonuna kadar yapılacak kota müsabakaları ve dünya sıralamasıyla daha da artması bekleniyor.

İki branşta takım olarak kota alındı

Türkiye, golbol ve futbolda takım olarak Paris 2024'te yer alacak.

Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nı ise 10 kişi temsil edecek.

En çok bedensel engelli sporcular kota aldı

Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.

Şu ana kadar bedensel engelli 51, görme engelli 21, özel sporculardan da 7 milli isim, Paris 2024 için vize aldı.

En çok kota atletizmde

Bireysel branşlarda Türkiye'nin şu ana kadar en fazla kota aldığı spor dalı 15 milli isimle atletizm oldu.

Atletizmde özel sporcular 6, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota elde etti.

Bu branşı okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (7) takip etti. Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badmintonda ve kürekte 2'şer, eskrimde ise 1 sporcuyla kota aldı.

15 madalyanın 12'sini alanlar Paris'te

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve 11 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.

Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te ünvanlarını korumaya çalışacak.

Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar ve para halterci Besra Duman, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.

4 binden fazla sporcu mücadele edecek

Paris'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu mücadele edecek.

Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak. Tam 55 gün sonra başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular başarı kovalayacak.

Kotalar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşları şöyle:

Branş

 Sporcu

 Disiplin-sıklet

 Kota alınan müsabaka
Para atıcılık

 Aysel Özgan

 P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca

 Dünya Kupası
Para atıcılık

 Ayşegül Pehlivanlar

 P4 Karışık 50 metre tabanca

 Dünya Şampiyonası
Para atıcılık

 Cevat Karagöl

 P4 Karışık 50 metre tabanca

 Dünya Şampiyonası
Para atıcılık

 Çağla Baş

 R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek

 Avrupa Şampiyonası
Para atıcılık

 Erhan Coşkuner

 R3 Karışık 10 metre havalı tüfek

 Dünya Şampiyonası
Para atıcılık

 Hakan Çevik

 R5 Karışık 10 metre havalı tüfek

 Dünya Kupası
Para atıcılık

 Muharrem Korhan Yamaç

 P3 Karışık 25 metre tabanca

 Avrupa Şampiyonası
Görme engelliler futbol

 Erkek Milli Takımı (10 kişi)

 B1

 Avrupa Şampiyonası
Görme engelliler golbol

 Kadın Milli Takımı (6 kişi)

 Golbol

 IBSA Dünya Şampiyonası
Para atletizm

 Muhammed Khalvandi

 Cirit atma F57

 Dünya Şampiyonası
Para atletizm

 Hamide Doğangün

 800 metre T53

 Dünya Şampiyonası
Para atletizm

 Abdullah Ilgaz

 Yüksek atlama T47

 Yüksek performans kotası
Para atletizm

 Rabia Cirit

 Gülle atma F40

 Yüksek performans kotası
Görme engelliler atletizm

 Mikail Al

 1500 metre T13

 Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizm

 Oğuz Akbulut

 400 metre T12

 Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizm

 Serkan Yıldırım

 100 metre T12

 Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizm

 Serap Demirkapu

 Gülle atma F12

 Yüksek performans kotası
Görme engelliler atletizm

 Büşra Nur Tırıklı

 Disk atma F11

 Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm

 Aysel Önder

 400 metre T20

 Dünya Şampiyonası
Özel sporcular atletizm

 Fatma Damla Altın

 Uzun atlama T20

 Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm

 Esra Bayrak

 Uzun atlama T20

 Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm

 Reyhan Taşdelen

 Uzun atlama T20

 Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm

 Ebrar Keskin

 Gülle atma F20

 Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm

 Muhammet Atıcı

 Gülle atma F20

 Yüksek performans kotası
Para okçuluk

 Bahattin Hekimoğlu

 Erkekler W1

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Yağmur Şengül

 Kadınlar klasik yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Yavuz Papağan

 Erkekler klasik yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Sadık Savaş

 Erkekler klasik yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Öznur Cüre

 Kadınlar makaralı yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Sevgi Yorulmaz

 Kadınlar makaralı yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Merve Nur Eroğlu

 Kadınlar klasik yay

 Dünya Şampiyonası
Para okçuluk

 Yiğit Caner Aydın

 Erkekler W1

 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri
Para okçuluk

 Nil Mısır

 Kadınlar W1

 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri
Özel sporcular masa tenisi

 Ebru Acer

 Kadınlar Sınıf 11

 Virtus Global Oyunları
Para masa tenisi

 Kübra Korkut

 Kadınlar Sınıf 7

 Avrupa Şampiyonası
Para masa tenisi

 Abdullah Öztürk

 Erkekler Sınıf 4

 Avrupa Şampiyonası
Para masa tenisi

 Nesim Turan

 Erkekler Sınıf 4

 Dünya sıralaması
Para masa tenisi

 Ali Öztürk

 Erkekler Sınıf 5

 Dünya sıralaması
Para masa tenisi

 Neslihan Kavas

 Kadınlar Sınıf 9

 Dünya sıralaması
Para masa tenisi

 Merve Cansu Demir

 Kadınlar Sınıf 10

 Dünya sıralaması
Para masa tenisi

 Hatice Duman

 Kadınlar Sınıf 3

 Biparitte kotası
Para tekvando

 Mahmut Bozteke

 K44 63 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Alican Özcan

 K44 58 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Fatih Çelik

 K44 70kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Mehmet Sami Saraç

 K44 +80 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Meryem Betül Çavdar

 K44 52 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Gamze Gürdal

 K44 57 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Seçil Er

 K44 65 kilo

 Dünya sıralaması
Para tekvando

 Nurcihan Ekinci

 K44 47 kilo

 Dünya sıralaması
Para yüzme

 Sevilay Öztürk

 Kadınlar S5

 Ülke kotası
Para yüzme

 Sümeyye Boyacı

 Kadınlar S5

 Ülke kotası
Para yüzme

 Umut Ünlü

 Erkekler S3/SM3

 Ülke kotası
Para yüzme

 Turgut Aslan Yaraman

 Erkekler S7/SM7

 Ülke kotası
Para yüzme

 Elif İldem

 Kadınlar S1

 Biparitte kotası
Para yüzme

 Meryem Nur Tunuğ

 Kadınlar S5

 Biparitte kotası
Para badminton

 Halime Yıldız

 SL3

 Dünya sıralaması
Para badminton

 Emine Seçkin

 WH2

 Dünya sıralaması
Tekerlekli sandalye eskrim

 Hakan Akkaya

 Epe A 7 Flöre A

 Dünya sıralaması
Para halter

 Besra Duman

 55 kilo

 Dünya sıralaması
Para halter

 Nazmiye Muratlı

 45 / 50 kilo

 Dünya sıralaması
Para halter

 Abdullah Kayapınar

 49 kilo

 Dünya sıralaması
Para halter

 Uğur Yumuk

 72 kilo

 Dünya sıralaması
Para halter

 Sibel Çam

 73 kilo

 Dünya sıralaması
Para kürek

 Yiğit Dorukhan Bozkurt

 Karışık iki çifte

 Kota turnuvası
Para kürek

 Nurşen Şen

 Karışık iki çifte

 Kota turnuvası
 

- Murat Aksu: "Paris biletini alan sporcu sayımız şimdiden 80'e yaklaştı"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Paris 2024 öncesi büyük bir heyecan duyduklarını ve kota sayısının şimdiden sevindirici olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Murat Aksu, kota sayısının daha da artabileceğine işaret ederek, "Paris biletini alan sporcu sayımız şimdiden 80'e yaklaştı. Sporcu sayımızın artmasının yanı sıra asıl hedefimiz, ülkemizi madalya tablosunda daha üst sıralara taşımak ve esas potansiyelimizi yansıtabilmektir. Bu noktada, aktif olduğumuz 17 branşta sporcularımızın mücadelelerini yakından takip ediyor, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini biliyor ve onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kota sürecinde kendilerini çok mutlu eden hususların olduğuna değinen Aksu, "Tarihimizde ilk defa para triatlon branşına katılmaya çok yakınız. Öncü olması sebebiyle bizim için ilk defa Paris'te yer alacak olmamız çok kıymetli. Diğer husus ise bilindiği üzere Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa sporcu sayısında yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği söz konusu olacak. Paralimpik Oyunları'nda henüz böyle bir iddia yok ama Türkiye olarak şimdiye kadar kota alan sporcularımız yüzde 50-50 oranına çok yakın. Bu denge, ülkemizde kadınların spora katılımının yükselen bir grafikte olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda cinsiyet eşitliğine de dikkat çekme noktasında bizleri çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sporu, bir farkındalık ve iletişim aracı olarak da gördüklerinin altını çizen Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak vizyonumuz olan, paralimpik hareketin ülkemizin her kesiminde benimsenmesine fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kota alsın ya da almasın, bu noktada gecesini gündüzüne katıp emek veren, mücadele eden her sporcumuz bizim için çok değerlidir. Onların mücadeleleri, sportif mücadelelerinin yanı sıra ülkemizdeki milyonlarca engelli bireye de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Team Türkiye olarak, olimpik ve paralimpik sporcularımıza Paris'te sonsuz başarılar diliyorum."

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