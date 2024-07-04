2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcu sayısı 79 oldu

Branş



Sporcu



Disiplin-sıklet



Kota alınan müsabaka



Para atıcılık



Aysel Özgan



P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca



Dünya Kupası



Para atıcılık



Ayşegül Pehlivanlar



P4 Karışık 50 metre tabanca



Dünya Şampiyonası



Para atıcılık



Cevat Karagöl



P4 Karışık 50 metre tabanca



Dünya Şampiyonası



Para atıcılık



Çağla Baş



R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek



Avrupa Şampiyonası



Para atıcılık



Erhan Coşkuner



R3 Karışık 10 metre havalı tüfek



Dünya Şampiyonası



Para atıcılık



Hakan Çevik



R5 Karışık 10 metre havalı tüfek



Dünya Kupası



Para atıcılık



Muharrem Korhan Yamaç



P3 Karışık 25 metre tabanca



Avrupa Şampiyonası



Görme engelliler futbol



Erkek Milli Takımı (10 kişi)



B1



Avrupa Şampiyonası



Görme engelliler golbol



Kadın Milli Takımı (6 kişi)



Golbol



IBSA Dünya Şampiyonası



Para atletizm



Muhammed Khalvandi



Cirit atma F57



Dünya Şampiyonası



Para atletizm



Hamide Doğangün



800 metre T53



Dünya Şampiyonası



Para atletizm



Abdullah Ilgaz



Yüksek atlama T47



Yüksek performans kotası



Para atletizm



Rabia Cirit



Gülle atma F40



Yüksek performans kotası



Görme engelliler atletizm



Mikail Al



1500 metre T13



Dünya Şampiyonası



Görme engelliler atletizm



Oğuz Akbulut



400 metre T12



Dünya Şampiyonası



Görme engelliler atletizm



Serkan Yıldırım



100 metre T12



Dünya Şampiyonası



Görme engelliler atletizm



Serap Demirkapu



Gülle atma F12



Yüksek performans kotası



Görme engelliler atletizm



Büşra Nur Tırıklı



Disk atma F11



Yüksek performans kotası



Özel sporcular atletizm



Aysel Önder



400 metre T20



Dünya Şampiyonası



Özel sporcular atletizm



Fatma Damla Altın



Uzun atlama T20



Yüksek performans kotası



Özel sporcular atletizm



Esra Bayrak



Uzun atlama T20



Yüksek performans kotası



Özel sporcular atletizm



Reyhan Taşdelen



Uzun atlama T20



Yüksek performans kotası



Özel sporcular atletizm



Ebrar Keskin



Gülle atma F20



Yüksek performans kotası



Özel sporcular atletizm



Muhammet Atıcı



Gülle atma F20



Yüksek performans kotası



Para okçuluk



Bahattin Hekimoğlu



Erkekler W1



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Yağmur Şengül



Kadınlar klasik yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Yavuz Papağan



Erkekler klasik yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Sadık Savaş



Erkekler klasik yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Öznur Cüre



Kadınlar makaralı yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Sevgi Yorulmaz



Kadınlar makaralı yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Merve Nur Eroğlu



Kadınlar klasik yay



Dünya Şampiyonası



Para okçuluk



Yiğit Caner Aydın



Erkekler W1



8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri



Para okçuluk



Nil Mısır



Kadınlar W1



8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri



Özel sporcular masa tenisi



Ebru Acer



Kadınlar Sınıf 11



Virtus Global Oyunları



Para masa tenisi



Kübra Korkut



Kadınlar Sınıf 7



Avrupa Şampiyonası



Para masa tenisi



Abdullah Öztürk



Erkekler Sınıf 4



Avrupa Şampiyonası



Para masa tenisi



Nesim Turan



Erkekler Sınıf 4



Dünya sıralaması



Para masa tenisi



Ali Öztürk



Erkekler Sınıf 5



Dünya sıralaması



Para masa tenisi



Neslihan Kavas



Kadınlar Sınıf 9



Dünya sıralaması



Para masa tenisi



Merve Cansu Demir



Kadınlar Sınıf 10



Dünya sıralaması



Para masa tenisi



Hatice Duman



Kadınlar Sınıf 3



Biparitte kotası



Para tekvando



Mahmut Bozteke



K44 63 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Alican Özcan



K44 58 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Fatih Çelik



K44 70kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Mehmet Sami Saraç



K44 +80 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Meryem Betül Çavdar



K44 52 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Gamze Gürdal



K44 57 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Seçil Er



K44 65 kilo



Dünya sıralaması



Para tekvando



Nurcihan Ekinci



K44 47 kilo



Dünya sıralaması



Para yüzme



Sevilay Öztürk



Kadınlar S5



Ülke kotası



Para yüzme



Sümeyye Boyacı



Kadınlar S5



Ülke kotası



Para yüzme



Umut Ünlü



Erkekler S3/SM3



Ülke kotası



Para yüzme



Turgut Aslan Yaraman



Erkekler S7/SM7



Ülke kotası



Para yüzme



Elif İldem



Kadınlar S1



Biparitte kotası



Para yüzme



Meryem Nur Tunuğ



Kadınlar S5



Biparitte kotası



Para badminton



Halime Yıldız



SL3



Dünya sıralaması



Para badminton



Emine Seçkin



WH2



Dünya sıralaması



Tekerlekli sandalye eskrim



Hakan Akkaya



Epe A 7 Flöre A



Dünya sıralaması



Para halter



Besra Duman



55 kilo



Dünya sıralaması



Para halter



Nazmiye Muratlı



45 / 50 kilo



Dünya sıralaması



Para halter



Abdullah Kayapınar



49 kilo



Dünya sıralaması



Para halter



Uğur Yumuk



72 kilo



Dünya sıralaması



Para halter



Sibel Çam



73 kilo



Dünya sıralaması



Para kürek



Yiğit Dorukhan Bozkurt



Karışık iki çifte



Kota turnuvası



Para kürek



Nurşen Şen



Karışık iki çifte



Kota turnuvası





Paris 2024 Paralimpik Oyunları için son 55 güne girilirken, temmuz ayının başı itibarıyla Türkiye'nin kota sayısı 79'a yükseldi.Engelli sporcuların olimpiyatları olarak adlandırılan paralimpik oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı son bir ayda büyük bir artış gösterdi. Haziran ayının başında 59 kotası bulunan Türkiye, son bir ayda gerçekleştirilen yarışmalar ve dünya sıralamalarındaki başarısıyla 20 sporcuyla daha Paris bileti alarak kota sayısını 79'a çıkardı.Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 79 milli sporcu kota aldı.Branşların ve sporcu sayısının, bu ay sonuna kadar yapılacak kota müsabakaları ve dünya sıralamasıyla daha da artması bekleniyor.Türkiye, golbol ve futbolda takım olarak Paris 2024'te yer alacak.Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nı ise 10 kişi temsil edecek.Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.Şu ana kadar bedensel engelli 51, görme engelli 21, özel sporculardan da 7 milli isim, Paris 2024 için vize aldı.Bireysel branşlarda Türkiye'nin şu ana kadar en fazla kota aldığı spor dalı 15 milli isimle atletizm oldu.Atletizmde özel sporcular 6, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota elde etti.Bu branşı okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (7) takip etti. Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badmintonda ve kürekte 2'şer, eskrimde ise 1 sporcuyla kota aldı.Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve 11 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te ünvanlarını korumaya çalışacak.Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar ve para halterci Besra Duman, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.Paris'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu mücadele edecek.Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak. Tam 55 gün sonra başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular başarı kovalayacak.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşları şöyle:- Murat Aksu: "Paris biletini alan sporcu sayımız şimdiden 80'e yaklaştı"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Paris 2024 öncesi büyük bir heyecan duyduklarını ve kota sayısının şimdiden sevindirici olduğunu söyledi.AA muhabirine açıklamalarda bulunan Murat Aksu, kota sayısının daha da artabileceğine işaret ederek, "Paris biletini alan sporcu sayımız şimdiden 80'e yaklaştı. Sporcu sayımızın artmasının yanı sıra asıl hedefimiz, ülkemizi madalya tablosunda daha üst sıralara taşımak ve esas potansiyelimizi yansıtabilmektir. Bu noktada, aktif olduğumuz 17 branşta sporcularımızın mücadelelerini yakından takip ediyor, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini biliyor ve onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Kota sürecinde kendilerini çok mutlu eden hususların olduğuna değinen Aksu, "Tarihimizde ilk defa para triatlon branşına katılmaya çok yakınız. Öncü olması sebebiyle bizim için ilk defa Paris'te yer alacak olmamız çok kıymetli. Diğer husus ise bilindiği üzere Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa sporcu sayısında yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği söz konusu olacak. Paralimpik Oyunları'nda henüz böyle bir iddia yok ama Türkiye olarak şimdiye kadar kota alan sporcularımız yüzde 50-50 oranına çok yakın. Bu denge, ülkemizde kadınların spora katılımının yükselen bir grafikte olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda cinsiyet eşitliğine de dikkat çekme noktasında bizleri çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.Sporu, bir farkındalık ve iletişim aracı olarak da gördüklerinin altını çizen Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak vizyonumuz olan, paralimpik hareketin ülkemizin her kesiminde benimsenmesine fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kota alsın ya da almasın, bu noktada gecesini gündüzüne katıp emek veren, mücadele eden her sporcumuz bizim için çok değerlidir. Onların mücadeleleri, sportif mücadelelerinin yanı sıra ülkemizdeki milyonlarca engelli bireye de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Team Türkiye olarak, olimpik ve paralimpik sporcularımıza Paris'te sonsuz başarılar diliyorum."