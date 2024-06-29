2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı

Beşincisi düzenlenen 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı
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29 Haziran 2024 17:13
Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, "2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5'inci kez düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışlarının startı, Altınordu ilçesinde verildi.

Sporcular, Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan yerlerde yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından geçerek dereceye girmek için ter döktü.

2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası; elit erkekler, elit kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız erkekler ve yıldız kadınlar kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

20 ilden 400 kişinin katılımıyla başlayan yarışlar, yarın sona erecek.

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