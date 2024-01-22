2024 Okullar ne zaman kapanacak? 2024 MEB okul kapanış tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen bu yılın ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sömestr dönemi öncesinde ara tatil yaparak dinlenecek. Peki, ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?Öğrencilerin iple çektiği ara tatil için beklenen hafta geldi. Okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine ara tatil kapsamında ara veriliyor.Okullar bu hafta cuma günü yani 10 Kasım'da kapanacak. 9 günlük ara tatil başlarken okullarda tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.Kasım ara tatiline cumartesi ve pazar günleri eklendiğinde öğrencileri toplam dokuz günlük tatil bekliyor olacak.Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler için seminerlerin bu dönem online (çevrimiçi) olduğu bilgisi paylaşıldı.Bir sonraki tatil ise yeni yılda olacak. Bakanlığın 2023-2024 takvimine görselden veya aşağıdan ulaşabilirsiniz.Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesiİlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.Buna göre; Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.