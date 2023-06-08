Haber Tarihi: 08 Haziran 2023 13:09 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 13:09

2024 Okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 Takvimi

Önümüzdeki yıl okulların açılış tarihi öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından araştırılıyor. Uzun sürecek yaz tatili sonrası tekrar okula dönüş zilinin çalacağı tarih merak ediliyor. Öğretmenler, yaz tatilinde dönem başlamadan önce seminerlere katılıyor. Yaz tatili, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından takvimde değişikliğe gitmedi. Bu yıl 12 Eylül'de açılan okullarda son ders zili 16 Haziran cuma günü sona erecek. Peki 2023-2024 okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB takvimine ilişkin bilgiler…

2024 Okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 Takvimi
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Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri bu yıl 16 Haziran'da sona erecek. Deprem bölgesinde okulların geç açılması sebebiyle öğrencilerin kayıplarını gidermek amacıyla yazın telafi eğitimi uygulanacak. Dönem sonu yaklaşırken öğrencileri karne heyecanı sardı. Eğitim yılı genellikle Eylül ayında başlarken Haziran ayında sona eriyor. Öğrenciler, en uzun soluklu tatil olarak bilinen yaz tatilinin keyfini çıkaracak. Yaz tatili bir sonraki eğitim dönemi başlangıcına kadar sürecek. Peki 2023-2024 okullar ne zaman açılacak?
2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini duyurmadı. Geçtiğimiz 2022 yılında okullar 12 Eylül'de 1. döneme başlamıştı. Bu yılda yaz tatilinin 90 gün süreceği dikkate alınırsa okulların Eylül ayının ikinci haftası açılması bekleniyor. Konuyla ilgil takvim yayınlandığında ara tatil ve sömestr tatili tarihleri de belli olacak.
OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada " 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Yani bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran'da sona erdireceğiz. Ama yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisiyle ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz tatili 16 Haziran'da başlayacak ve 3 ay sürecek.

MEB 2022- 2023 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okullarda birinci dönemin başlangıcı 12 Eylül 2022


Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım

Yarıyıl tatili 23 Ocak- 3 Şubat 2023 (deprem sonrası 20 Şubat'ta okullar açıldı)

İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023

Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlaması 16 Haziran 2023

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