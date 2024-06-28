2024 NBA Draftı'nın ikinci ve son turu tamamlandı.



Draft'ın yeni iki günlük formatında ligin basketbol yöneticileri, takımları için en verimli sonuca ulaşma yolunda belli başlı seçim ve oyuncu takası hamlelerini yapmayı sürdürdü.



İkinci tur başlamadan önce, Atlanta Hawks, AJ Griffin'i Houston Rockets'ın 44 numaralı seçimiyle takas ederken; Minnesota Timberwolves, Wendell Moore Jr.'ı ve 37 numaralı draft hakkını, 53 numara seçimi karşılığında Detroit Pistons'a takas etti.



Sacramento Kings, Davion Mitchell ve Sasha Vezenkov'u göndererek Toronto Raptors'dan Jalen McDaniels'ı kadrosuna kattı.



28 seçimin tamamı kesinleştiğinde, bazıları birden fazla kez olmak üzere 15 seçim çoktan takas edilmişti.



Tüm takımlar arasında en çok seçime sahip olan Oklahoma City Thunder, draft varlıklarını edinme (ve dönüştürme) konusunda en aktif olan takımdı. Genel menajer Sam Presti'nin ekibi, Lindy Waters III'ü 52 numara seçimi karşılığında Warriors'a göndererek şaşırtıcı bir zincirleme reaksiyon yarattı.



Draft, Jonathan Mogbo ve Kyle Filipowski'nin seçilmesiyle başlayarak, hangi takıma gideceği bir süredir merak konusu olmuş olan Bronny James'in Los Angeles Lakers tarafından sonlara doğru 55. sıradan seçilmesiyle sonuçlandı.



Nijerya asıllı milli oyuncumuz Adem Bona ise, daha önce bir diğer milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Philadelphia 76ers tarafından 41. sırada draft edildi.



İKİNCİ TURDA SEÇİLENLER!



İşte NBA 2024 Draftı'nın ikinci tur seçimleri:



31. Raptors: Jonathan Mogbo



32. Jazz: Kyle Filipowski



33. Bucks: Tyler Smith



34. Trail Blazers: Tyler Kolek (Knicks'e takas edildi)



35. Spurs: Johnny Furphy (Pacers'a takas edildi)



36. Pacers: Juan Nunez (Spurs'a takas edildi)



37. Timberwolves: Bobi Klintman (Pistons'a takas edildi)



38. Knicks: Ajay Mitchell (Thunder'a takas edildi)



39. Grizzlies: Jaylen Wells



40. Trail Blazers: Oso Ighodaro (Suns'a takas edildi)



41. 76ers: Adem Bona



42. Hornets: KJ Simpson



43. Heat: Nikola Djurisic (Hawks'a takas edildi)



44. Rockets: Pelle Larsson (Heat'e takas edildi)



45. Kings: Jamal Shead (Raptors'a takas edildi)



46. Clippers: Cam Christie



47. Magic: Antonio Reeves (Pelicans'a takas edildi)



48. Spurs: Harrison Ingram



49. Pacers: Tristen Newton



50. Pacers: Enrique Freeman



51. Knicks: Melvin Ajinca (Mavericks'e takas edildi)



52. Warriors: Quinten Post (Önce Thunder'a, ardından Blazers'a, ardından da Warriors'a takas edildi)



53. Pistons: Cam Spencer (Grizzzlies'e takas edildi)



54. Celtics: Anton Watson



55. Lakers: Bronny James



56. Suns: Kevin McCullar Jr. (Knicks'e takas edildi)



57. Grizzlies: Ulrich Chomche (Raptors'a takas edildi)



58. Mavericks: Ariel Hukporti (Knicks'e takas edildi)





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