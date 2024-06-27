2024 NBA Draftı'nın ilk turu tamamlandı ve 30 oyuncu, sahip oldukları seçim sıralamalarına göre takımları tarafından seçildi.



Atlanta Hawks, Draftı ilk seçimle Zaccharie Risacher'ı seçerek açarken, ardından Washington Wizards ise Alex Sarr'ı seçti. Risacher ve Sarr'ın birinci ve ikinci sıradan seçilmeleri birkaç haftadır bekleniyor olsa da, Hawks'ın 1 numaradaki kararı konusunda tercihini Risacher ve Reed Sheppard arasında yapacağına dair söylentiler olduğu için, bir miktar belirsizlik bulunuyordu.



Birden fazla takas senaryosuyla ilişkilendirildikten sonra Sheppard, Houston Rockets'ın 3. sıradan seçtiği oyuncu oldu. Detroit Pistons ekibi Ron Holland'ı 5. sıradan seçerken, Donovan Clingan'ın Portland Trail Blazers'a 7. sıradan düşmesinin ardından ilk turun en büyük sürprizi, Minnesota Timberwolves'un Rob Dillingham'ı seçme karşılığında 2031'deki korumasız bir ilk tur draft hakkı ve 2030'daki bir seçim takasını San Antonio Spurs'e göndermesi oldu.



Wasington Wizards, Portland Trail Blazers'a Deni Avdija'yı göndererek bu drafttaki 14. sıra hakkını, iki adet ikinci tur draft hakkını ve Malcolm Brogdon'ı aldı ve 14. seçimle Bub Carrington'ı seçti.



Dalton Knecht sürpriz bir şekilde lotaryanın altına düşerek Los Angeles Lakers tarafından 17. sıradan seçilirken, Isaiah Collier ise beklenenden daha da gerileyerek Utah Jazz'e 29. sıradan gitti.



İşte birinci turun sonuçları:



1. Hawks: Zaccharie Risacher



2. Wizards: Alex Sarr



3. Rockets: Reed Sheppard



4. Spurs: Stephon Castle



5. Pistons: Ron Holland II



6. Hornets: Tidjane Salaun



7. Trail Blazers: Donovan Clingan



8. Spurs: Rob Dillingham (Timberwolves'a takaslandı)



9. Grizzlies: Zach Edey



10. Jazz: Cody Williams



11. Bulls: Matas Buzelis



12. Thunder: Nikola Topic



13. Kings: Devin Carter



14. Trail Blazers: Bub Carrington (Wizards'a takaslandı)



15. Heat: Kel'el Ware



16. 76ers: Jared McCain



17. Lakers: Dalton Knecht



18. Magic: Tristan da Silva



19. Raptors: Ja'Kobe Walter



20. Cavaliers: Jaylon Tyson



21. Pelicans: Yves Missi



22. Suns: DaRon Holmes II (Nuggets'a takaslandı)



23. Bucks: AJ Johnson



24. Knicks: Kyshawn George (Wizards'a takaslandı)



25. Knicks: Pacome Dadiet



26. Wizards: Dillon Jones (Thunder'a takaslandı)



27. Timberwolves: Terrence Shannon Jr.



28. Nuggets: Ryan Dunn (Suns'a takaslandı)



29. Jazz: Isaiah Collier



30. Celtics: Baylor Scheierman





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU