2024 KPSS Ne Zaman? KPSS Başvuru Tarihi

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre, 2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.



KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın kısaltmasıdır. Türkiye'de kamu kurumlarına personel alımında kullanılan önemli bir sınavdır. KPSS, adayların genel kültür, genel yetenek, alan bilgisi ve mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla düzenlenir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yılda birkaç kez gerçekleştirilir. Sınavın amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu personeli yetenekleri, bilgi düzeyleri ve becerileri doğrultusunda belirlemektir.

KPSS, lisans düzeyinde, ön lisans düzeyinde ve ortaöğretim mezunları için farklı kategorilerde düzenlenir. Her kategoriye göre farklı soru tipleri ve zorluk dereceleri bulunmaktadır. Sınavda genel yetenek ve genel kültür testleriyle birlikte, adayların branşlarına yönelik alan bilgisi testleri de yer alır.

KPSS, Türkiye genelinde binlerce adayın katıldığı önemli bir sınavdır. Başarılı olan adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının ilan ettiği kadrolara atanma şansı elde ederler. Sınav sonuçları, puan sıralamasına göre belirlenir ve kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar için önemli bir referans oluşturur.

Kamu Personeli Seçme Sınavı, adayların eğitim düzeylerine uygun olarak farklı seviyelerde düzenlenen ve kamu personel alımlarında temel bir kriter olan bir sınavdır. Başarılı olmak, adayların kamu kurumlarında istedikleri pozisyonlara atanmaları için önemli bir adımdır.

KPSS'ye girmek isteyen adaylar tarihleri yakından takip ediyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmek için başvuru yapmak zorundalar. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT kapsamında başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte 2023 KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.2024 Kpss Lisans Sınavı Başvuru Tarihi : 16 Mayıs – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında2024 Kpss Lisans Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Temmuz 2024 (Pazar), 10.15, 130 dakika2024 Kpss Lisans Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak : 25 Ağustos 20242024 Kpss Lisans Sınavı Başvuru Tarihi : 16 Mayıs – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında2024 Kpss Lisans Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Temmuz 2024 (Pazar), 14.45, 100 dakika2024 Kpss Lisans Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak : 25 Ağustos 20242024 Kpss Alan Bilgisi 1. Gün Öğleden Önce Oturumu Sınavı Başvuru Tarihi : 16 Mayıs – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında2024 Kpss Alan Bilgisi 1. Gün Öğleden Önce Oturumu Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Temmuz 2024 (Cumartesi), 10.15,(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)2024 Kpss Alan Bilgisi 1. Gün Öğleden Sonra Oturumu Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Temmuz 2024 (Cumartesi), 14.45,(Hukuk, İktisat, Maliye)2024 Kpss Alan Bilgisi 2. Gün Oturumu Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 28 Temmuz 2024 (Pazar), 10.15,(İşletme, Muhasebe, İstatistik)2024 Kpss Alan Bilgisi 2. Gün Oturumu Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak : 25 Ağustos 20242024 Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Oturumu Sınavı Başvuru Tarihi : 24 Mayıs – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında2024 Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Oturumu Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 04 Ağustos 2024 (Pazar), 10.15, 75 dakika2024 Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Oturumu Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak : 25 Ağustos 2024KPSS Lisans sınavına, herhangi bir bölümde lisans programı okuyan 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve lisans mezunları girebilir.Ön lisans 2. sınıf okuyanlar ile ön lisans mezunları çiftli yıllarda yapılan KPSS'ye girebilirler. Ön lisans mezunu olup şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış), isterlerse ön lisans KPSS'ye, isterlerse de lisans KPSS'ye girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez. Lisans mezunu olan bir aday ön lisans/ortaöğretim sınavına giremez.KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez.