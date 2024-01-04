Haber Tarihi: 04 Ocak 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 13:57

2024 Kabine Toplantısı ne zaman? Ocak 2024 Kabine Toplantısı saat kaçta toplanacak, var mı?

Ocak 2024 Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı tekrar gündeme geldi. Yeni yılla beraber tüm gözler 2024'ün ilk Kabine Toplantısı tarihinde olacak. Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur da kendi maaş zamları için beklentiye girdi. Bu konuda Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ve diğer yetkili bakanların görüşleri merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Ocak 2024 Kabine Toplantısı saat kaçta toplanacak, var mı?

2024 Kabine Toplantısı ne zaman? Ocak 2024 Kabine Toplantısı saat kaçta toplanacak, var mı?
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Kabine toplantısı kararları ve konuları, ocak ayının ilk haftasında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak. Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren maaş zammı da bu hafta belli olacak. Memurlara yüzde 50, emeklilere ise yüzde 38 civarında zam yapılması beklenirken, gözler Kabine toplantısı gündem konularına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, memur ve emekli zamlarının ele alınması için beklentiler yoğunlaştı. Gözler şimdi ocak ayının ilk Kabine toplantısı tarihinde. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2024 Ocak ilk Kabine toplantısı hangi gün, bu hafta yapılacak mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler... 

2024 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 18 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Yeni toplantının yapılacağı günle ilgili ise henüz net bir tarih açıklanmadı. Toplantı tarihiyle ilgili bir açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Türkiye'de milyonlarca kişi Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak 2024 tarihinde saat 10:00'da belli olacak.

Memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortasından emekli olanların dışında çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da artmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısında memur ve emekli zamlarının ele alınması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Cumhurbaşkanlığında resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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