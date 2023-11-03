Haber Tarihi: 03 Kasım 2023 12:09 - Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 12:09

2024 imei kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek? Telefon harcı ne kadar

Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti 2024: Telefon Kayıt İmei Harcı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrası IMEI ücreti güncellendi. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için ödenen IMEI ücretleri değişti. Yurt dışından satın alınan telefonları Türkiye'de kullanmak için bir harç ödemek gerekiyor. 2023 yılı için ödenmesi gereken rakam belli oldu. Peki, 2024 IMEI kayıt ücreti ne kadar? Yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar?

2024 imei kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek? Telefon harcı ne kadar
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Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti 2023: Telefon Kayıt İmei Harcı belli oldu.  Yurt dışı telefon kayıt ücreti, farklı bir ülkeden akıllı telefon satın alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yurt dışından getirilen cihazların Türkiye'de 2 ila 4 ay kullanım süresinin ardından kullanıma kapatılması nedeniyle pasaport kaydı yapılması gerekiyor. Halk arasında telefon açtırma ücreti olarak bilinen pasaport kaydı, her yıl belirlenen harç ücreti üzerinden alınıyor. İşte, 2023 yurt dışı telefon kayıt ücreti ve pasaport kaydı bilgileri
YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023: TELEFON KAYIT İMEİ HARCI


TÜİK'in açıkladığı Ekim 2023 enflasyon oranı verileri ile yeniden değerleme oranı da belli olmuş oldu. Böylelikle vatandaş, 2024 yılında ödeyeceği vergi, ceza ve harçlara gelecek zammı öğrenme imkânı yakaladı. TÜİK verilerine göre yeniden değerleme oranı, önümüzdeki yıl için yüzde 58,46 olarak uygulanacak.

Yeniden değerleme oranının etkileyeceği hususlardan bir tanesi de IMEI kayıt ücretleri. Yani yurt dışından getirilen bir akıllı telefonun Türkiye'de kayıtlı hâle getirilmesi için yapılması gereken ödeme. Bilenleriniz vardır; bu tutar, 2023'ün başında 6.091 TL idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı bir karar ile bu tutarın 20 bin TL'ye yükseltilmesine karar vermişti.

IMEI kayıt ücreti 2024

Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili farklı bir karar çıkmaz ise 2023 yılında 20 bin TL olarak ödenen IMEI kayıt ücreti, 2024 yılında yüzde 58,46 zamlı ödenecek. Yani 2024 yılı IMEI kayıt ücreti, 31 bin 692 TL olarak ödenecek.

Yurt dışından iPhone getirmenin bugünkü maliyeti

IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıkmış olsa da yurt dışından akıllı telefon getirmek hala çok mantıklı. Özellikle pahalı modellerde yüksek bir fiyat farkı mevcut. Örnek vermek gerekirse 128 GB'lık iPhone 14 Pro modelinin ülkemizde satış fiyatı 61 bin 499 TL.

128 GB'lık iPhone 14 Pro modelinin ABD'deki fiyatı ise vergiler hariç 999 dolar. Güncel kurdan hesapladığımızda ise 999 dolar yaklaşık 26 bin TL yapıyor. 26 bin TL'ye 20 bin TL'lik IMEI kayıt ücretini eklediğimiz zaman ise toplam maliyet 46 bin TL'ye ulaşıyor. Kısacası aradaki fark 15 bin 500 TL seviyelerinde. Aradaki farkın 15 bin TL'den fazla olduğu düşünüldüğünde yurt dışından akıllı telefon getirmenin hala mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.


 

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