2024 İlkokul Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?

E-Okul Sistemi Üzerinden Otomatik Yerleştirme



MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2024-2025 eğitim yılı ilkokula başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri 24 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Bu yıl veliler, e-Okul sistemi üzerinden otomatik yerleştirme imkanından da yararlanabilecek.



Otomatik Yerleştirme Nasıl Yapılacak?



E-Okul sistemine kayıtlı olan veliler, 24 Temmuz 2024 tarihinden itibaren e-Devlet şifrelerini kullanarak çocuklarının kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Sistem, öğrenci adres bilgileri ve ikametgahına göre en yakın okulları otomatik olarak önerecek. Veliler, bu ön önerilen okullardan birini seçebilecekler.

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