Atletizmde olimpiyat şampiyonu sporcular Hollandalı Sifan Hassan ve Botsvanalı Letsile Tebogo, yılın atleti ödülünü kazandı.
Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen 2024 Dünya Atletizm Ödülleri, Monako'da sahiplerini buldu.
Kadınlar maratonda olimpiyat şampiyonu Sifan Hassan ve erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Letsile Tebogo, yılın atleti seçildi.
Ödüle layık görülen atletler şu şekilde:
Yılın kadın atleti: Sifan Hassan (Hollanda) - Maraton olimpiyat şampiyonu
Yılın erkek atleti: Letsile Tebogo (Botsvana) - 200 metre olimpiyat şampiyonu
Pistte yılın kadın atleti: Sydney McLaughlin-Levrone (ABD) - 400 metre engelli olimpiyat şampiyonu
Pistte yılın erkek atleti: Letsile Tebogo (Botsvana) - 200 metre olimpiyat şampiyonu
Yılın kadın saha sporcusu: Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) - Yüksek atlama olimpiyat şampiyonu
Yılın erkek saha sporcusu: Mondo Duplantis (İsveç) - Sırıkla atlama olimpiyat şampiyonu
Yılın stadyum dışı kadın sporcusu: Sifan Hassan (Hollanda) - Olimpiyat maraton şampiyonu
Yılın stadyum dışı erkek sporcusu: Tamirat Tola (Etiyopya) - Olimpiyat maraton şampiyonu
Kadınlarda yılın yükselen yıldızı: Sembo Almayew (Etiyopya)
Erkeklerde yılın yükselen yıldızı: Mattia Furlani (İtalya)
Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen 2024 Dünya Atletizm Ödülleri, Monako'da sahiplerini buldu.
Kadınlar maratonda olimpiyat şampiyonu Sifan Hassan ve erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Letsile Tebogo, yılın atleti seçildi.
Ödüle layık görülen atletler şu şekilde:
Yılın kadın atleti: Sifan Hassan (Hollanda) - Maraton olimpiyat şampiyonu
Yılın erkek atleti: Letsile Tebogo (Botsvana) - 200 metre olimpiyat şampiyonu
Pistte yılın kadın atleti: Sydney McLaughlin-Levrone (ABD) - 400 metre engelli olimpiyat şampiyonu
Pistte yılın erkek atleti: Letsile Tebogo (Botsvana) - 200 metre olimpiyat şampiyonu
Yılın kadın saha sporcusu: Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) - Yüksek atlama olimpiyat şampiyonu
Yılın erkek saha sporcusu: Mondo Duplantis (İsveç) - Sırıkla atlama olimpiyat şampiyonu
Yılın stadyum dışı kadın sporcusu: Sifan Hassan (Hollanda) - Olimpiyat maraton şampiyonu
Yılın stadyum dışı erkek sporcusu: Tamirat Tola (Etiyopya) - Olimpiyat maraton şampiyonu
Kadınlarda yılın yükselen yıldızı: Sembo Almayew (Etiyopya)
Erkeklerde yılın yükselen yıldızı: Mattia Furlani (İtalya)