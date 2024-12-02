2024 Dünya Atletizm Ödülleri Monako'da sahiplerini buldu

Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen 2024 Dünya Atletizm Ödülleri, Monako'da sahiplerini buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
2024 Dünya Atletizm Ödülleri Monako'da sahiplerini buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2024 00:16
Atletizmde olimpiyat şampiyonu sporcular Hollandalı Sifan Hassan ve Botsvanalı Letsile Tebogo, yılın atleti ödülünü kazandı.

Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen 2024 Dünya Atletizm Ödülleri, Monako'da sahiplerini buldu.

Kadınlar maratonda olimpiyat şampiyonu Sifan Hassan ve erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Letsile Tebogo, yılın atleti seçildi.

Ödüle layık görülen atletler şu şekilde:

Yılın kadın atleti: Sifan Hassan (Hollanda) - Maraton olimpiyat şampiyonu

Yılın erkek atleti: Letsile Tebogo (Botsvana) - 200 metre olimpiyat şampiyonu

Pistte yılın kadın atleti: Sydney McLaughlin-Levrone (ABD) - 400 metre engelli olimpiyat şampiyonu

Pistte yılın erkek atleti: Letsile Tebogo (Botsvana) - 200 metre olimpiyat şampiyonu

Yılın kadın saha sporcusu: Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) - Yüksek atlama olimpiyat şampiyonu

Yılın erkek saha sporcusu: Mondo Duplantis (İsveç) - Sırıkla atlama olimpiyat şampiyonu

Yılın stadyum dışı kadın sporcusu: Sifan Hassan (Hollanda) - Olimpiyat maraton şampiyonu

Yılın stadyum dışı erkek sporcusu: Tamirat Tola (Etiyopya) - Olimpiyat maraton şampiyonu

Kadınlarda yılın yükselen yıldızı: Sembo Almayew (Etiyopya)

Erkeklerde yılın yükselen yıldızı: Mattia Furlani (İtalya)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery