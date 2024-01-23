Haber Tarihi: 23 Ocak 2024 13:39 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 13:39

2024 cemre ne zaman düşecek, düşer?

2024 cemre ne zaman düşecek, düşüyor, düşer sorularının cevabı 2024 cemre tarihleri ile belli oldu. Soğuk kış aylarının ardından baharın gelişini müjdeleyen cemre birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek. Sıcaklık ve "sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemrenin birincisi havaya, ikincisi ise suya düşüyor. Peki, 2024 cemre ne zaman düşecek? 2024 cemre tarihleri

2024 cemre ne zaman düşecek, düşer?
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Halk arasında, yedi gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin birincisinin 2024'de ilk olarak ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Geleneksel inanışa göre, baharın müjdecisi olan cemre, son günlerin en çok araştırılan konulardan oldu. Peki, 2024'te ilk cemre ne zaman düşecek? 

2024 İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl 20 Şubat 2024 tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

2024 İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

2024 yılında ilk cemre 20 Şubat tarihinde havaya düşecek. Cemre 7 gün arayla sırasıyla hava, su ve toprağa düşer. Bu kapsamda ikinci cemre 27 Şubat'ta suya düşecek. Son cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecek.

2024 CEMRE DÜŞME OLAYI HAKKINDA BİLGİLER

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

İlk cemre havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.

Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.
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