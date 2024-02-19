Haber Tarihi: 19 Şubat 2024 13:53 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 13:53

2024 Berat Kandili ne zaman, oruç tutulur mu? (Diyanet)

Berat Kandili gecesi 2024, şaban ayına girilmesiyle Müslümanların gündeminde yer almaya başladı. Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen Şaban ayının 15'inci gecesi idrak edilen Berat Kandili'nde, Müslümanlar ellerini semaya açıp yüce Yaradan'dan af dileyecek. Şaban ayının yarı gecesi olan Berat Kandili, 2024 Diyanet takvimine göre mart ayına denk geliyor. Peki, Berat kandili ne zaman? 2024 Berat kandili gecesi ayın kaçında, hangi gün? İşte, Diyanet dini günler takvimi ve konu hakkında ayrıntılar.

2024 Berat Kandili ne zaman, oruç tutulur mu? (Diyanet)
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Dini Günler Takvimi 2024 yayımlandı. Berat Kandili tarihi de takvimdeki yerini aldı. 2024 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edileceği merak konusu oldu. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Berat Kandili'nin önemi nedir? İşte 2024 Berat Kandili tarihi ve anlamı...
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Berat Kandili Hicri takvimine göre Şaban topraklarında 14. sırada yer alıyor. Bu yıl bu tarih 24 Şubat Cumartesi gününe denk geliyor.

KANDİL GECESİ ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (sas), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o geceki olayların batmasıyla dünya semesine (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık ver, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet olsun, yok mu başka bir şey istiyorum…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (sas), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutarları (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm) , 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi


Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Sal

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