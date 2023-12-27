2024 Asgari ücret kaç dolar? Asgari ücret yıllara göre dolar bazında grafiği

- 2011 yılında asgari ücret 658 lira, dolar karşılığı 427

- 2012 yılında asgari ücret 739 lira, dolar karşılığı 386

- 2013 yılında asgari ücret 803 lira, dolar karşılığı 451

- 2014 yılında asgari ücret 891 lira, dolar karşılığı 414

- 2015 yılında asgari ücret 1000 lira, dolar karşılığı 426

- 2016 yılında asgari ücret 1300 lira, dolar karşılığı 441

- 2017 yılında asgari ücret 1404 lira dolar karşılığı 397

- 2018 yılında asgari ücret 1603 lira, dolar karşılığı 422

- 2019 yılında asgari ücret 2 bin 20 lira, dolar karşılığı 378

- 2020 yılında asgari ücret 2 bin 324 lira, dolar karşılığı 390

- 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 lira, dolar karşılığı 383

- 2022 yılının ilk 6 ayında asgari ücret 4 bin 253 lira, dolar karşılığı 316

- 2022 yılının ikinci 6 ayında asgari ücret 5 bin 500 lira, dolar karşılığı 329

- 2022 yılının ilk 6 ayında asgari ücret 11 bin 402 lira, dolar karşılığı 482

Yıl Brüt (₺) Net (₺) Net Dolar ($) 2023 Temmuz-Aralık 13.414,12 TL 11.402 TL 422 $ (31.07.23) 2023 Ocak-Temmuz 10.008 TL 8.506,80 TL 315 $ 2022 Temmuz-Aralık 6.471 TL 5.500,35 TL 294 $ 2022 Ocak-Temmuz 5.004,00 TL 4.253,40 TL 237 $ 2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL 318 $ 2020 2.943,00 TL 2.324,70 TL 336 $ 2019 2.558,40 TL 2.020,59 TL 331 $ 2018 2.029,50 TL 1.603,12 TL 356 $ 2017 1.777,50 TL 1.404,6 TL 369 $ 2016 1.647,00 TL 1.300,99 TL 371 $ 2015 1,201.50 TL 949,07 TL 327 $ 2014 1.071 TL 846 TL 367 $ 2013 978.60 TL 773.01 TL 406 $

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Asgari ücretin belirlenmesi için son günlere yaklaşılıyor. Aralık ayı içinde belirlenecek olan asgari ücret için son toplantılar bu hafta gerçekleştirilecek. İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları da zamlanmış olacak. Peki, 2024 Asgari ücret kaç dolar? İşte asgari ücret yıllara göre dolar bazında grafiği2024 yılında Ocak ayından itibaren belirlenen asgari ücret şu şekilde:: ...... TL: .... TLAçıklana yeni asgari ücret, seçimden önce vaat edilen "500 dolar" hedefine ulaşamadı. Yeni asgari ücret, bugünkü kur itibariyle 482 dolara denk geliyor.Asgari ücret, bir emekçinin kanunca bir aylık emeğinin karşılık olarak minimum değeridir. Günlük, aylık, saatlik olarak da hesaplanan asgari ücret her yıl işçi, işveren sendikaları ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Peki, yıllara göre asgari ücret ne kadardı? Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı? İşte yıllara göre brüt ve net asgari ücret2022 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:2023 Ocak-Temmuz DönemiBrüt: 10.008 TLNet: 8.506,80 TL2023 Temmuz-Aralık DönemiBrüt: 13.414,12 TLNet: 11.402 TL2022 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:2022 Ocak-Temmuz DönemiBrüt: 5.004 TLNet: 4.253 TL2022 Temmuz-Aralık DönemiBrüt: 6.471 TLNet: 5.500 TL2021 yılında asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 318 dolardı.2020 yılında asgari ücret brüt 2.943,00 TL, net 2.324,70 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 336 dolardı.2019 yılında asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net 2.020,59 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 331 dolardı.2018 yılında asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net 1.603,12 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 356 dolardı.2017 yılında asgari ücret brüt 1.777,50 TL, net 1.404,6 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 369 dolardı.2016 yılında asgari ücret brüt 1.647,00 TL, net 1.300,99 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 371 dolardı.2015 yılında asgari ücret brüt 1,201.50 TL, net 949,07 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 327 dolardı.2014 yılında asgari ücret brüt 1.071 TL, net 846 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 367 dolardı.2013 yılında asgari ücret brüt 978.60 TL, net 773.01 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 406 dolardı.