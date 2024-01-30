Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 15:39

2024 ara tatil uzatıldı mı? Son dakika okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Takvimde yarıyıl tatili tarihleri olarak 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri paylaşılmıştı. Peki, 2024 ara tatil uzatıldı mı? Son dakika okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı?

2024 ara tatil uzatıldı mı? Son dakika okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı?
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Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında 15 tatilin 1 hafta daha uzatılacağı yönünde iddialar yer aldı. Bu iddialar üzerine MEB tarafından bir açıklama yapıldı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yarıyıl tatili 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Sosyal medyada yer alan 15 tatilin uzatılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Buna göre, 2024 ara tatili uzatılmamış olup, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
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