2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi MEB

Bir yandan lise ve üniversite yerleştirme süreci devam ederken, diğer yandan lise, ilkokul kayıtları için hazırlıklar başladı. Yaz tatilinin sonlarına doğru hızla ilerleniyor. Yeni eğitim öğretim yılı heyecanı yanı sıra okulların açılış tarihi için merak da arttı. MEB 2024-2025 çalışma takvimi yayımlandı. Buna göre; okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2024-2025 tatil ve çalışma takvimi...



2024-2025 eğitim öğretim yılında okulların açılış tarihi



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.



2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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