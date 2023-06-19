Haber Tarihi: 19 Haziran 2023 15:46 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 15:46

2023 YKS soruları çalındı mı? ÖSYM'den açıklama

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) 3 milyon 527 bin 463 aday iyi bir üniversiteye girmek için başvurdu. Birçok öğrenci gece gündüz çalıştı. Ancak 2023 YKS sorularının çalındığı ve internet üzerinden satıldığı iddia edildi. Peki, 2023 YKS soruları çalındı mı? ÖSYM'den açıklama

2023 YKS soruları çalındı mı? ÖSYM'den açıklama
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava bu yıl rekor başvuru yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre 3 milyon 527 bin 463 aday YKS'ye katılmak için başvuruda bulundu. Ancak 2023 YKS sorularının çalındığı ve internet üzerinden satıldığı iddia edildi.
27 Mayıs'ta internet ortamından başlayan ilanlar ve konuşmalar 10 Haziran'da sınava bir hafta kala zirveye çıktı. Birçok forumda başlıklar açıldı.

Dark Web'de Agora Market isimli kullanıcının 2023 YKS sorularını 7 dolardan sattığı belirtildi. TYT sorularının 3 bin dolardan AYT sorularınında 4 bin dolardan satıldığı iddia edildi.

Bazı forumlarda geçen yazışmalar da iddiaları güçlendirir nitelikte. Forumlarda soruları satın aldığı iddia edilen bazı kullanıcıların birbirlerini uyardığı görüldü.

Sınav sorularının fullenmemesi gerektiği, kitapçığın üzerinde işlem yapılmasının elzem olduğu uyarıları dikkat çekti.

Sınav sorularını 7 bin dolara alan bazı kullanıcıların da yarı fiyatına başka sınava girecek isimlere sattığı forumdaki yazışmalara yansıdı. (Kaynak: KRT)

 

İddialar sosyal medyada gündem oldu. ÖSYM'den henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Milyonlarca öğrenci ve aileleri merakla sonuçları bekliyor.


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