2023 YKS sonuçları açıklandı: YKS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. Yıl boyunca güzel bir üniversitede okuyabilmek için hazırlandıkları YKS sınavlarına giren öğrenciler, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından puanlarını görüntülemeye başladı. Peki, YKS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2023 YKS sonuçları sorgulama ekranı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı.ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin, "https: //sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebileceklerini söyledi.YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih tarihlerini sorgulamaya başladı.ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.