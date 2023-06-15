Haber Tarihi: 15 Haziran 2023 16:10 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 16:10

2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 ÖSYM YKS tarihi

YKS 2023 sınav yerleri açıklandı mı? 2023 ÖSYM YKS tarihi için geri sayım başladı, sınava artık yaklaşık 1 ay kaldı. Sınav heyecanı başlayan öğrenciler YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) Haziran'ın 17-18 tarihlerinde yapılacak. Peki YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 ÖSYM YKS tarihi
Abone Ol
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri için geri sayım sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takviminin ardından, sınav tarihleri belli oldu. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 
YKS 2023 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

ni gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM YKS TARİHİNİ AÇIKLADI

ÖSYM açıklaması şu şekilde;

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),


18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), Haziran'ın 17-18 tarihlerinde yapılacaktır.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17.06.2023 tarihinde,

18.06.2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
YKS
Gündem

Diğer Haberler

Zaniolo: 'İyi ki Türkiye'ye gelmişim' Galatasaray Zaniolo: "İyi ki Türkiye'ye gelmişim"
İspanya, İtalya'yı devirerek finale yükseldi Dünya Futbolu İspanya, İtalya'yı devirerek finale yükseldi
U18 Milli Takımı, Özbekistan'a mağlup oldu Milli Takım U18 Milli Takımı, Özbekistan'a mağlup oldu
MKE Ankaragücü'nün yeni sezon kamp programı belli oldu Ankaragücü MKE Ankaragücü'nün yeni sezon kamp programı belli oldu
Brighton, Chelsea'den servet istedi! Dünya Transferler Brighton, Chelsea'den servet istedi!
Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Napoli Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu!
Beşiktaş ile Barcelona arasında ortaklık görüşmesi Beşiktaş Beşiktaş ile Barcelona arasında ortaklık görüşmesi
Joao Pedro'ya Serie A'dan kanca! Transferler Joao Pedro'ya Serie A'dan kanca!
A Milli Fubol Takımı, Letonya maçına hazır Milli Takım A Milli Fubol Takımı, Letonya maçına hazır
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Faruk Koca'dan transfer açıklaması
2
Ali Koç'tan PSG'ye: "Arda Güler için Icardi artı para verin"
3
Morutan için İtalya'dan yeni talip!
4
Fenerbahçe'de ayrılık yakın; Osayi-Samuel
5
Mert Müldür için transfer açıklaması!
6
Mancini'den Zaniolo yorumu!
7
Ozan Tufan için Beşiktaş sesleri: Aklında İstanbul'a dönüş var

SON HABERLER

yukarı ok