Haber Tarihi: 04 Temmuz 2023 14:28 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 14:28

2023 YKS açıklandı mı? ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak?

YKS açıklandı mı 2023: ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak? 17 – 18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, YDT, AYT oturumları ardından sınav soruları ve cevapları adaylar ile buluştu. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinde yanıt bulacak. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi de başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

2023 YKS açıklandı mı? ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak?
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ÖSYM'nin her yıl düzenlediği üniversite adaylarının katıldığı YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran'da gerçekleşiyor. Sınava katılacak adaylar 2023 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yaparak adaylara net bir tarih verdi. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS sonuçları tarihi
YKS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Üniversite adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıpı öğrenebilecekler.

YKS SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? ÖSYM 2023 YKS sınav sonuçlarını hangi tarihte duyuracak?
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.


YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS tercih kılavuzunun sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE YÜZDE 25 EK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrencilere yönelik bu yıl yeni uygulama yapacak.

Bu kapsamda, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara, kendi şehirlerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek kontenjan ayrıldı.

Buna göre OHAL kapsamındaki kentler ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave kontenjan verilecek.

Bu üniversiteler Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri olarak sıralanıyor.

Öte yandan, vakıf üniversitelerindeki her bir programa 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsam dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.

Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olunması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.

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