Nisan ayında Mersin'de yapılması planlanan ama Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası ertelenen 2023 Yenişehir Triatlonu'nun yeni tarihi belli oldu.



Avrupa Triatlon Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Alanya Triatlonu'ndan bir hafta sonra, 21-22 Ekim'de gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Triatlon Birliği Başkanı Renato Bertrandi, Türkiye'de iki yarışın birer hafta arayla yapılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Yaşanan büyük acıya rağmen, yarışı kendi yerinde tutma konusundaki özverilerinden ötürü Türkiye Triatlon Federasyonuna ve yerel yetkililere teşekkür ederiz. Türk dostlarımız, hayatın normale dönmesi adına yarışın yapılması konusunda büyük çaba sarf ettiler. 2023 Yenişehir Triatlonu 21-22 Ekim'de gerçekleştirilecek."





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