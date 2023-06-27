Haber Tarihi: 27 Haziran 2023 18:24 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 18:24

2023 YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK? | AÖF (Açıköğretim) yaz okulu sınavları online mı, ne zaman?

2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, final sınavlarının tamamlanmasıyla öğrenciler tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri açıklandı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF), online final sınavlarının ilk etabını başarılı bir biçimde tamamladı. Deprem etkisi yaşanan bölgelerdeki zorluklara rağmen, üniversite, online sınav uygulamasıyla öğrencilerine büyük kolaylık sağladı. Şimdi ise gözler, merakla beklenen yaz okulu sınavlarına çevrildi. Birçok kişi, bu sınavların da online yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak?

2023 YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK? | AÖF (Açıköğretim) yaz okulu sınavları online mı, ne zaman?
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2022-2023 AÖF ya okulu kayıtları ne zaman sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Takvimine göre AÖF yaz okulu kayıtları temmuzda yapılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak? İşte, 2023 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri...
2023 YAZ OKULU SINAVI ONLINE MI ?

AÖF öğrencilerinin araştırdığı konuların başında yer alan yaz okulu sınavı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle AÖF yaz okulu sınavının online mı, yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına dair henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Ancak AÖF yaz okulu sınavlarının da ara sınavlar ve final sınavları gibi online olarak yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları sizlere aktaracağız…

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF ) yaz okulu kayıtlarını 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında alacak.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI VE SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt tarihi akademik takvimle belli oldu. Buna göre Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 3-7 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

Yaz okulu başlama ve bitiş tarihleri 3 Temmuz 2023 - 19 Ağustos 2023 olarak açıklandı.

Yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos'ta yapılacak.


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