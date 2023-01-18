2023 seçimleri ne zaman? Seçim 2. tura kalırsa ne olur?

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE OLUR?

Son dakika... 2023 seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Peki, 14 Mayıs 2023'te erken seçim mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı....- Rahmet Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Biz de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz."Gizli oy, açık sayım" yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri 14 Mayıs günü gerçekleştirildi."Yeter Söz Milletin" sloganını kullanan, Celal Bayar'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti, oyların yaklaşık yüzde 55'ini alarak 416 milletvekilli çıkardı. Başında İsmet İnönü'nün bulunduğu ve 69 milletvekili çıkararak, muhalefete düşen CHP'nin 27 yıllık iktidarı da sona ermiş oldu.Bir hafta sonra açılan TBMM'de yapılan cumhurbaşkanlığı oylaması sonrası Celal Bayar, Çankaya Köşkü'ne çıktı, hükümeti kurma görevi de eski bir CHP'li olan Demokrat Parti Aydın Milletvekili Adnan Menderes'e verildi. Menderes, 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar başbakanlık yaptı.Türkiye henüz hiç ikinci tur seçim yaşamadı. Böyle bir seçimde seçmen davranışının nasıl olacağına dair hiçbir veri yok. Seçmenin ikinci turda da azimle sandığa gidip çok da hoşlanmadığı birine oy verip vermeyeceği bilinmiyor.İkinci tura kalması halinde seçim 28 Mayıs 2023'te yapılacak.