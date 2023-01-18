Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 13:41 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 13:44

2023 seçimleri ne zaman? Seçim 2. tura kalırsa ne olur?

Son dakika: Seçim tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Peki, 2023 seçimleri ne zaman? Seçim 2. tura kalırsa ne olur? 14 Mayıs'ta seçim mi olacak? İşte detaylar...

2023 seçimleri ne zaman? Seçim 2. tura kalırsa ne olur?
Abone Ol
Son dakika... 2023 seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Peki, 14 Mayıs 2023'te erken seçim mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı....

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Rahmet Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Biz de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz.

14 MAYIS 1950: YETER SÖZ MİLLETİN

"Gizli oy, açık sayım" yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri 14 Mayıs günü gerçekleştirildi.

"Yeter Söz Milletin" sloganını kullanan, Celal Bayar'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti, oyların yaklaşık yüzde 55'ini alarak 416 milletvekilli çıkardı. Başında İsmet İnönü'nün bulunduğu ve 69 milletvekili çıkararak, muhalefete düşen CHP'nin 27 yıllık iktidarı da sona ermiş oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Bir hafta sonra açılan TBMM'de yapılan cumhurbaşkanlığı oylaması sonrası Celal Bayar, Çankaya Köşkü'ne çıktı, hükümeti kurma görevi de eski bir CHP'li olan Demokrat Parti Aydın Milletvekili Adnan Menderes'e verildi. Menderes, 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar başbakanlık yaptı.

SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE OLUR?

Türkiye henüz hiç ikinci tur seçim yaşamadı. Böyle bir seçimde seçmen davranışının nasıl olacağına dair hiçbir veri yok. Seçmenin ikinci turda da azimle sandığa gidip çok da hoşlanmadığı birine oy verip vermeyeceği bilinmiyor.

İkinci tura kalması halinde seçim 28 Mayıs 2023'te yapılacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Eski futbolcu Andre Schürrle, dağ yürüyüşüne başladı B. Dortmund Eski futbolcu Andre Schürrle, dağ yürüyüşüne başladı
Göztepe, İzzet Malak ile sözleşme imzaladı Spor Toto 1. Lig Göztepe, İzzet Malak ile sözleşme imzaladı
İbrahim Olawoyin: 'Fenerbahçe'yi yenmeye oynayacağız' Türkiye Kupası İbrahim Olawoyin: "Fenerbahçe'yi yenmeye oynayacağız"
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor Fenerbahçe Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor
Trabzonspor'da 3 isme teklif bekleniyor! Türkiye Transferler Trabzonspor'da 3 isme teklif bekleniyor!
Abdullah Avcı, savunmada istikrar arıyor Trabzonspor Abdullah Avcı, savunmada istikrar arıyor
YDS sınavı ne zaman 2023? YÖKDİL ne zaman? YDS başvuru tarihi Gündem YDS sınavı ne zaman 2023? YÖKDİL ne zaman? YDS başvuru tarihi
Kadın futbolda Fenerbahçe'den 8 farklı galibiyet Futbol Kadın futbolda Fenerbahçe'den 8 farklı galibiyet
Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı; Mangala Beşiktaş Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı; Mangala
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Barcelona, Depay'ın fiyatını belirledi!
2
Haji Wright için açıklama; Fenerbahçe ve Galatasaray
3
Yüksel Yıldırım: "İsmail Yüksek'i istedik, vermediler"
4
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme ve transfer yanıtı
5
Vincent Aboubakar, Beşiktaş için feshetti
6
Galatasaray'da 35 yıl sonra bir ilk!
7
FIFA, Galatasaray'ın transfer yasağını kaldırdı

SON HABERLER

yukarı ok