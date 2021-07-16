2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi finali ile birlikte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
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16 Temmuz 2021 20:07
UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.

İstanbul'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2024'te İngiltere'nin Londra ve 2025'te Almanya'nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Avrupa Ligi finalinin ise 2022'de İspanya'nın Sevilla, 2023'te Macaristan'ın Budapeşte, 2024'te İrlanda'nın Dublin ve 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.

Avrupa kupaları grup kura çekimleri İstanbul'da

UEFA, Avrupa kupaları grup kura çekimlerinin iki sezon boyunca İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Buna göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kuralarının İstanbul'da çekileceği ifade edildi.


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