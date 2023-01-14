2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Resmi tatil, hükümet tarafından belirlenen ve ülkenin çalışma saatlerinin durdurulmasını gerektiren günlerdir.

Resmi tatiller genellikle milli veya dini bayramlar, anma günleri veya önemli tarihi olaylar için kullanılır.

Resmi tatiller ülkeler arasında değişebilir ve ülkenin kültürel veya dini inançlarına göre değişebilir.

Resmi tatil günlerinde çoğu işletme ve hizmet kapalı olabilir, ancak bazıları hala açık olabilir.

Resmi tatil günlerinde, insanlar genellikle aile ve arkadaşlarla birlikte zaman geçirir, bayramlar kutlar veya dinsel törenlere katılır.

Seyahat etmek

Spor yapmak (yürüyüş, koşu, bisiklet)

Yeni yemekler denemek/yemek yapmak

Kitap okumak

Film veya dizi izlemek

Doğa gezisi yapmak

Fotoğraf çekmek

Sanat etkinliklerine katılmak (müzik, tiyatro, sergi)

Hobilerini yapmak (özel projeler, el işi, müzik)

Dinlenmek ve şehir dışına çıkmak.

2023 yılında kutlanacak resmi tatiller; insanların çalışma, eğlenme ve gezmeye çıkma planlamalarının temelini oluşturmaktadır. Hangi günlerin tatil olduğunu merak ediyorsanız bu makalede size 2023'e ait resmi tatilleri ve bunlarla ilgili bilgileri derledik.Bununla birlikte, 25 Nisan'da Anadolu Selçuklu'nun kuruluşu ve 10 Kasım'da Atatürk'ün ölümünün anılacağı iki özel gün 2023 takviminde bizleri beklemektedir. 2023 resmi tatil takvim konusunda en çok merak edilen ise 2023 resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorusu. Bu sorunun cevabını da kısaca aşağıda bulabilirsiniz.Anayasa ve Kanun Hükmünde Kararname kapsamında belirlenen, Yeni Yıl, Cumhuriyet Bayramı, İstiklal Marşı'nın yazdığı gün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi gibi resmi tatiller her yıl 2023 resmi tatil takviminde yer alır.. Resmi Tatiller dini bayramlar haricindeki milli ve manevi değerlere dayanan sekillerdir. Dolayısıyla bu tatiller ülke birliğinin temellerinden biridir.Yılbaşı1 Ocak 2023Pazar1 GünUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2023Pazar1 GünRamazan Bayramı20-23 Nisan 2023Perşembe (Arefe) - Pazar3,5 GünEmek ve Dayanışma Günü1 Mayıs 2023Pazartesi1 GünAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2023Cuma1 GünKurban Bayramı27 Haziran - 1 Temmuz 2023Salı (Arefe) - Cumartesi4,5 günDemokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz 2023Cumartesi1 GünZafer Bayramı30 Ağustos 2023Çarşamba1 GünCumhuriyet Bayramı28-29 Ekim 2023Cumartesi (Arefe) - Pazar1,5 GünBununla birlikte 2023 resmi tatil takvim dışında bu özel günler de bizleri bekliyor;Dünya gazeteciler günü Salı, 10 Ocak 2023Sevgililer günü Çarşamba, 14 Şubat 2023Dünya kadınlar günü Çarşamba, 8 Mart 2023Avukatlar günü Çarşamba, 5 Nisan 2023Kutlu doğum haftası 14-20 Nisan 2023Engelliler haftası 10-16 Mayıs 2023Anneler günü Pazar, 14 Mayıs 2023Babalar günü Pazar, 18 Haziran 2023Gazeteciler ve basın bayramı Cumartesi, 24 Temmuz 2023Hayvanları koruma günü Çarşamba, 4 Ekim 2023Kızılay haftası 29 Ekim – 4 Kasım 2023Lösemili çocuklar haftası 2-8 Kasım 2023Atatürk haftası 10-16 Kasım 2023Öğretmenler günü Cuma, 24 Kasım 2023Dünya özürlüler günü Pazar, 3 Aralık 2023İnsan hakları günü Pazar, 10 Aralık 20231 Mayıs, Türkiye'de resmi bir tatil olarak kabul edilir. Bu gün, İşçi Bayramı olarak kutlanır ve çalışma saatlerinin durdurulmasını gerektirir. Bu gün, işçi hakları ve işçi sağlığı ve güvenliği gibi konuların önemine dikkat çekmek için kutlanır.2023 resmi tatilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlendi. Bu tatiller, halkın mutluluğu, milli birlik ve beraberliği gözetilerek belirlenmektedir. Yeni yılda bayram tatili olarak kutlanan 3 gün süresince resmi kurumlar ve bankalar kapalıdır. Ayrıca, bu tatillere ilave olarak, ülke genelinde başka birçok etkinlik de düzenlenmektedir.- Ramazan Bayramı- Kurban Bayramı- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı- 30 Ağustos Zafer Bayramı- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı