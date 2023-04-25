2023 Para Okçuluk Bahar Kupası sona erdi

Antalya'da düzenlenen 2023 Para Okçuluk Bahar Kupası tamamlandı.



Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



Kadınlar ve erkeklerde klasik yay açık, makaralı yay açık ve W1 kategorilerinde yapılan kupaya, 12 ilden 12'si kadın 44 sporcu katıldı.



Kupanın son gününde, 6 kategoride bireysel finaller yapıldı.



Klasik yay kategorisinde erkeklerde Cemil Yılmazlı, kadınlarda ise Merve Nur Eroğlu altın madalya kazandı.



Makaralı yayda erkeklerde Murat Turan, kadınlarda Sevgi Yorulmaz birinciliği elde etti.



W1 kategorisinde ise erkeklerde Caner Yiğit Aydın, kadınlarda da Nil Mısır birinci oldu.



Dereceye giren sporculara ödülleri, törenle verildi.



Cemil Yılmazlı, AA muhabirine, heyecanlı ve keyifli bir yarışmayı geride bıraktıklarını söyledi.



2023 Para Okçuluk Federasyon Kupası'nda klasik yay erkekler kategorisinde üçüncü olduğunu belirten Cemil Yılmazlı, "Yarışmada birinci olmak ve altın madalya almak çok güzel bir duygu. Bundan sonra daha çok çalışıp milli takım kadrosunda yer almayı hedefliyorum." diye konuştu.





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