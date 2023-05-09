2023 öğretmen atama taban puanları! 45 bin öğretmen ataması kontenjanları ve atama sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci 6 Mayıs Pazar günü sona erdi. Tercih sonuçları ise e-Devlet sonuç ekranı üzerinden takip edilecek. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile tamamlandı. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte merak edilen detaylar... 2023 ĞRETMEN ATAMA TABAN PUANLARI
- Aile ve Tüketici Hizmetleri: 50 - 3
- Almanca: 50 - 250
- Arapça: 50 - 440
- Beden Eğitimi: 50 - 1.100
- Bilişim Teknolojileri: 50 - 217
- Biyoloji: 50 - 450
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 50 - 21
- Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 50 - 7
- Coğrafya: 50 - 750
- Çince: 50 - 1
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 50 - 60
- Denizcilik / Gemi Yönetimi: 50 - 14
- Denizcilik / Gemi Elektroniği: 50 - 1
- Denizcilik / Gemi Makineleri: 50 - 4
- Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 50 - 2.604
- El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları: 50 - 89
- El Sanatları Teknolojisi / Nakış: 50 - 22
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik: 50 - 238
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik: 50 - 150
- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 50 - 38
- Felsefe: 50 - 401
- Fen Bilimleri: 50 - 2.064
- Fizik: 50 - 787
- Fransızca: 50 - 13
- Gazetecilik: 50 - 3
- Geleneksel Türk Sanatları: 50 - 3
- Gemi Yapımı / Gemi İnşa: 50 - 2
- Gemi Yapımı / Yat İnşa: 50 - 4
- Gıda Teknolojisi: 50 - 21
- Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri: 50 - 48
- Görsel Sanatlar: 50 - 602
- Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf: 50 - 3
- Grafik ve Fotoğraf / Grafik: 50 - 20
- Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler: 50 - 3
- Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro: 50 - 7
- Harita-Tapu-Kadastro / Tapu: 50 - 1
- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri: 50 - 88
- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 50 - 27
- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği: 50 - 13
- İlköğretim Matematik: 50 - 2.656
- İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri: 50 - 430
- İngilizce: 50 - 2.433
- İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon: 50 - 8
- İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım: 50 - 3
- İspanyolca: 50 - 1
- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği: 50 - 4
- Kimya / Kimya Teknolojisi: 50 - 552
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri: 50 - 3
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 50 - 30
- Kuyumculuk Teknolojisi 50 - 3
- Laboratuvar Hizmetleri 50 - 6
- Maden Teknolojisi 50 - 3
- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 50 - 2
- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 50 - 9
- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 50 - 47
- Matbaa / Matbaa Teknolojisi 50 - 23
- Matematik 50 - 2.317
- Metal Teknolojisi 50 - 65
- Metalurji Teknolojisi 50 - 3
- Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 - 92
- Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 - 156
- Muhasebe ve Finansman 50 - 3
- Müzik 50 - 637
- Müzik Aletleri Yapımı 50 - 1
- Okul Öncesi 50 - 3.269
- Özel Eğitim 50 - 2.306
- Plastik Teknolojisi 50 - 12
- Psikoloji 50 - 2
- Radyo-Televizyon 50 - 7
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 50 - 6
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat 50 - 2
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 50 - 4
- Rehberlik 50 - 3.604
- Rusça 50 - 8
- Sağlık / Sağlık Hizmetleri 50 - 59
- Sağlık Bilgisi 50 - 21
- Sanat Tarihi 50 - 10
- Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar 50 - 15
- Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon 50 - 3
- Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 50 - 4
- Seramik ve Cam Teknolojisi 50 - 3
- Sınıf Öğretmenliği 50 - 7.878
- Sosyal Bilgiler 50 - 1.204
- Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 50 - 16
- Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 - 34
- Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri 50 - 6
- Tarih 50 - 1.408
- Teknoloji ve Tasarım 50 - 30
- Tekstil Teknolojisi / Tekstil 50 - 10
- Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye 50 - 6
- Tekstil Teknolojisi / Trikotaj 50 - 1
- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 - 51
- Türk Dili ve Edebiyatı 50 - 1.839
- Türkçe 50 - 2.341
- Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 50 - 150
- Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 50 - 150
- Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 50 - 50
- Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 50 - 10
- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 50 - 35
- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 50 - 15
- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 - 30
- Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 - 300
MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞLARI
- https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
- https://www.sporx.com/edebiyat-atama-puanlari-2023-edebiyat-atama-kontenjanlari-SXHBQ1018147SXQ
- https://www.sporx.com/ingilizce-atama-puanlari-2023-ingilizce-ogretmenligi-kontenjanlari-SXHBQ1018148SXQ
- https://www.sporx.com/turkce-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-turkce-kontenjanlari-SXHBQ1018150SXQ
- https://www.sporx.com/muzik-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-muzik-kontenjanlari-SXHBQ1018157SXQ
- https://www.sporx.com/fizik-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-fizik-kontenjanlari-SXHBQ1018161SXQ
- https://www.sporx.com/cografya-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-cografya-kontenjanlari-SXHBQ1018162SXQ
- https://www.sporx.com/tarih-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-tarih-kontenjanlari-meb-SXHBQ1018163SXQ
- https://www.sporx.com/sosyal-bilgiler-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-meb-guncel-SXHBQ1018166SXQ
- https://www.sporx.com/arapca-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-arapca-atama-sayisi-SXHBQ1018184SXQ
Adalet
Aile ve Tüketici Hizmetleri
Almanca
Arapça
Beden Eğitimi
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafya
Çince
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Denizcilik / Gemi Yönetimi
Denizcilik / Gemi Elektroniği
Denizcilik / Gemi Makineleri
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları
El Sanatları Teknolojisi / Nakış
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Felsefe
Fen Bilimleri
Fizik
Fransızca
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Gemi Yapımı / Gemi İnşa
Gemi Yapımı / Yat İnşa
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri
Görsel Sanatlar
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf
Grafik ve Fotoğraf / Grafik
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro
Harita-Tapu-Kadastro / Tapu
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
İlköğretim Matematik
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım
İspanyolca
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
Kimya / Kimya Teknolojisi
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat
Kuyumculuk Teknolojisi
Laboratuvar Hizmetleri
Maden Teknolojisi
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp
Matbaa / Matbaa Teknolojisi
Matematik
Metal Teknolojisi
Metalurji Teknolojisi
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Muhasebe ve Finansman
Müzik
Müzik Aletleri Yapımı
Okul Öncesi
Özel Eğitim
Plastik Teknolojisi
Psikoloji
Radyo-Televizyon
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik
Rehberlik
Rusça
Sağlık / Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bilgisi
Sanat Tarihi
Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar
Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon
Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar
Seramik ve Cam Teknolojisi
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler
Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj
Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri
Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri
Tarih
Teknoloji ve Tasarım
Tekstil Teknolojisi / Tekstil
Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye
Tekstil Teknolojisi / Trikotaj
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe
Uçak Bakım / Uçak Elektroniği
Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik
Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki)
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Yiyecek İçecek Hizmetleri