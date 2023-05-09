2023 öğretmen atama taban puanları! 45 bin öğretmen ataması kontenjanları ve atama sayısı

Aile ve Tüketici Hizmetleri: 50 - 3

Almanca: 50 - 250

Arapça: 50 - 440

Beden Eğitimi: 50 - 1.100

Bilişim Teknolojileri: 50 - 217

Biyoloji: 50 - 450

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 50 - 21

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 50 - 7

Coğrafya: 50 - 750

Çince: 50 - 1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 50 - 60

Denizcilik / Gemi Yönetimi: 50 - 14

Denizcilik / Gemi Elektroniği: 50 - 1

Denizcilik / Gemi Makineleri: 50 - 4

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 50 - 2.604

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları: 50 - 89

El Sanatları Teknolojisi / Nakış: 50 - 22

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik: 50 - 238

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik: 50 - 150

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 50 - 38

Felsefe: 50 - 401

Fen Bilimleri: 50 - 2.064

Fizik: 50 - 787

Fransızca: 50 - 13

Gazetecilik: 50 - 3

Geleneksel Türk Sanatları: 50 - 3

Gemi Yapımı / Gemi İnşa: 50 - 2

Gemi Yapımı / Yat İnşa: 50 - 4

Gıda Teknolojisi: 50 - 21

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri: 50 - 48

Görsel Sanatlar: 50 - 602

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf: 50 - 3

Grafik ve Fotoğraf / Grafik: 50 - 20

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler: 50 - 3

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro: 50 - 7

Harita-Tapu-Kadastro / Tapu: 50 - 1

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri: 50 - 88

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 50 - 27

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği: 50 - 13

İlköğretim Matematik: 50 - 2.656

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri: 50 - 430

İngilizce: 50 - 2.433

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon: 50 - 8

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım: 50 - 3

İspanyolca: 50 - 1

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği: 50 - 4

Kimya / Kimya Teknolojisi: 50 - 552

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri: 50 - 3

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 50 - 30

Kuyumculuk Teknolojisi 50 - 3

Laboratuvar Hizmetleri 50 - 6

Maden Teknolojisi 50 - 3

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 50 - 2

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 50 - 9

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 50 - 47

Matbaa / Matbaa Teknolojisi 50 - 23

Matematik 50 - 2.317

Metal Teknolojisi 50 - 65

Metalurji Teknolojisi 50 - 3

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 - 92

Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 - 156

Muhasebe ve Finansman 50 - 3

Müzik 50 - 637

Müzik Aletleri Yapımı 50 - 1

Okul Öncesi 50 - 3.269

Özel Eğitim 50 - 2.306

Plastik Teknolojisi 50 - 12

Psikoloji 50 - 2

Radyo-Televizyon 50 - 7

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 50 - 6

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat 50 - 2

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 50 - 4

Rehberlik 50 - 3.604

Rusça 50 - 8

Sağlık / Sağlık Hizmetleri 50 - 59

Sağlık Bilgisi 50 - 21

Sanat Tarihi 50 - 10

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar 50 - 15

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon 50 - 3

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 50 - 4

Seramik ve Cam Teknolojisi 50 - 3

Sınıf Öğretmenliği 50 - 7.878

Sosyal Bilgiler 50 - 1.204

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 50 - 16

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 - 34

Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri 50 - 6

Tarih 50 - 1.408

Teknoloji ve Tasarım 50 - 30

Tekstil Teknolojisi / Tekstil 50 - 10

Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye 50 - 6

Tekstil Teknolojisi / Trikotaj 50 - 1

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 - 51

Türk Dili ve Edebiyatı 50 - 1.839

Türkçe 50 - 2.341

Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 50 - 150

Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 50 - 150

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 50 - 50

Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 50 - 10

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 50 - 35

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 50 - 15

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 - 30

Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 - 300

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci 6 Mayıs Pazar günü sona erdi. Tercih sonuçları ise e-Devlet sonuç ekranı üzerinden takip edilecek. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile tamamlandı. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte merak edilen detaylar...AdaletAile ve Tüketici HizmetleriAlmancaArapçaBeden EğitimiBilişim TeknolojileriBiyolojiBiyomedikal Cihaz TeknolojileriBüro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıCoğrafyaÇinceÇocuk Gelişimi ve EğitimiDenizcilik / Gemi YönetimiDenizcilik / Gemi ElektroniğiDenizcilik / Gemi MakineleriDin Kültürü ve Ahlâk BilgisiEl Sanatları Teknolojisi / El SanatlarıEl Sanatları Teknolojisi / NakışElektrik-Elektronik Teknolojisi / ElektrikElektrik-Elektronik Teknolojisi / ElektronikEndüstriyel Otomasyon TeknolojileriFelsefeFen BilimleriFizikFransızcaGazetecilikGeleneksel Türk SanatlarıGemi Yapımı / Gemi İnşaGemi Yapımı / Yat İnşaGıda TeknolojisiGiyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım TeknolojileriGörsel SanatlarGrafik ve Fotoğraf / FotoğrafGrafik ve Fotoğraf / GrafikHalkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkilerHarita-Tapu-Kadastro / Harita KadastroHarita-Tapu-Kadastro / TapuHasta ve Yaşlı HizmetleriHayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan SağlığıHayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliğiİlköğretim Matematikİmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleriİngilizceİnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyonİnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarımİspanyolcaİtfaiyecilik ve Yangın GüvenliğiKimya / Kimya TeknolojisiKonaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence HizmetleriKonaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve SeyahatKuyumculuk TeknolojisiLaboratuvar HizmetleriMaden TeknolojisiMakine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ModelMakine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine RessamlığıMakine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve KalıpMatbaa / Matbaa TeknolojisiMatematikMetal TeknolojisiMetalurji TeknolojisiMobilya ve İç Mekan TasarımıMotorlu Araçlar TeknolojisiMuhasebe ve FinansmanMüzikMüzik Aletleri YapımıOkul ÖncesiÖzel EğitimPlastik TeknolojisiPsikolojiRadyo-TelevizyonRaylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-ElektronikRaylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaatRaylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler MekatronikRehberlikRusçaSağlık / Sağlık HizmetleriSağlık BilgisiSanat TarihiSanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif SanatlarSanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân DekorasyonSanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik SanatlarSeramik ve Cam TeknolojisiSınıf ÖğretmenliğiSosyal BilgilerTarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe PeyzajTarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla BitkileriTarım Teknolojileri / Tarım / Tarım MakineleriTarihTeknoloji ve TasarımTekstil Teknolojisi / TekstilTekstil Teknolojisi / Tekstil TerbiyeTekstil Teknolojisi / TrikotajTesisat Teknolojisi ve İklimlendirmeTürk Dili ve EdebiyatıTürkçeUçak Bakım / Uçak ElektroniğiUçak Bakım / Uçak Gövde-MotorUlaştırma Hizmetleri / LojistikUlaştırma Hizmetleri / Sivil HavacılıkYaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi)Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki)Yenilenebilir Enerji TeknolojileriYiyecek İçecek Hizmetleri