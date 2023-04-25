Haber Tarihi: 25 Nisan 2023 11:42 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 11:42

2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM.gov.tr MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları T.C kimlik no ile sorgulama ekranı! MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sınavın ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Ayrıca sınav sonuç tarihi de sınavla ilgili araştırılan detaylardan biri. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2023 tarihlerinde alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 Pazar günü organize edilecek. Söz konusu oturumun ardından ÖSYM MSÜ cevap anahtarını www.osym.gov.tr internet adresinden erişime açacak. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin cevap anahtarlarını adaylar ÖSYM şifreleri ile görüntüleyebilecekler. Öte yandan MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, o konular hakkında bilgiler.

2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM.gov.tr MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları T.C kimlik no ile sorgulama ekranı! MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi ile yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu sene 2 Nisan tarihinde organize edildi. Askeri üniversitelerde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adayların katılımı ile yapılan MSÜ sınavının sonuçları için beklentiler nisanın son haftasıyla arttı. 2023 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM'nin AİS ekranından sınav sonuçları öğrenilecek.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

2023 MSÜ sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde beklentiler arttı. Ancak konuyla ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

ÖSYM, sonuçların 27 Nisan tarihinde açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni bir duyuru geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2023 MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YIL MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Sınav sonuçları için beklentileri devam eden adaylar 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklandı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene 2022 MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar sonuçlarını 14 Nisan tarihinde öğrenmişlerdi.


 
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