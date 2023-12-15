2023 Moody's Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Foreks Haber'in düzenlediği ankete göre, katılımcı ekonomistlerin çoğunluğu Türkiye'nin görünümünün "pozitif" olarak revize edileceği görüşünde. Moody's'in son değerlendirmesi 12 Ağustos 2022'de yapılmış, Türkiye'nin kredi notu 'B2'den 'B3'e düşürülmüş ve görünüm "durağan" olarak revize edilmişti.



Moody's Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



Türkiye piyasaları da cuma günü açıklanacak not kararına kilitlenmiş durumda. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini cuma günü açıklayacak. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ayrıca kredi notu görünümünü de pozitife çevirmesi bekleniyor.



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