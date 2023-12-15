Haber Tarihi: 15 Aralık 2023 10:31 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:31

2023 Moody's Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in açıklanması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "B3" seviyesinde tutması, ancak görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltmesi öngörülüyor. Peki, Moody's Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2023 Moody's Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Foreks Haber'in düzenlediği ankete göre, katılımcı ekonomistlerin çoğunluğu Türkiye'nin görünümünün "pozitif" olarak revize edileceği görüşünde. Moody's'in son değerlendirmesi 12 Ağustos 2022'de yapılmış, Türkiye'nin kredi notu 'B2'den 'B3'e düşürülmüş ve görünüm "durağan" olarak revize edilmişti. 

Moody's Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye piyasaları da cuma günü açıklanacak not kararına kilitlenmiş durumda. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini cuma günü açıklayacak. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ayrıca kredi notu görünümünü de pozitife çevirmesi bekleniyor.
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