2023 model Beşiktaş sahaya çıkıyor

Beşiktaş'ta ara transferde yapılan transferler sonrası kadroda büyük bir değişim yaşandı.



Siyah beyazlılar futbola Antalyaspor ile pazar günü oynanacak maçla geri dönecek. Erteleme özelliği taşıyan maçta yeni transferler forma giyemeyecek. Beşiktaş, asıl sınavını 5 Mart'ta Ankaragücü'ne karşı verecek. Bu müsabakaya Şenol Güneş'in farklı bir kurguyla çıkması bekleniyor.



Tayyip Talha formasını Omar Colley'e bırakacak. Zorunlu satın alma bedeline dört maç kalan Masuaku yerine Umut Meraş sol beke geçecek. Josef'in ayrılığı sonrası boşluğu Maxim dolduracak. Yeni transferlerden Amir Salih'ten formayı alacak. Sakatlıktan çıkan Ghezzal ile geçen sürede fiziksel açığını giderecek Aboubakar ilk 11'i tamamlayacak.







