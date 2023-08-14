2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları, Bursa'da sona erdi

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen 2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları, Bursa'da sona erdi
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14 Ağustos 2023 16:05
Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen 2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları sona erdi.

Orhangazi Belediyesinin katkılarıyla İznik Gölü kenarındaki Gölkenarı Spor Tesisleri Otokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlar 3 etapta yapıldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Organizasyondaki 3 yarışta kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

1. Yarış

Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Oğuz Alp Aral, 3- Mahmut Alpay

Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Ömer Tarık Uzun

Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Tolga Muhtar, 3- Burak Akın

Kategori-4: 1- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş, 3- Halim Ateş

  2. Yarış

Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Mahmut Alpay, 3- Oğuz Alp Aral

Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Kaan Polatoğlu

Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Burak Akın, 3- Tolga Muhtar

Kategori-4: 1- Halim Ateş, 2- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş

  3. Yarış

Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Mahmut Alpay, 3- Onur Çelikyay

Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Kaan Polatoğlu

Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Burak Akın, 3- Murat Çetin

Kategori-4: 1- Halim Ateş, 2- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş

 

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