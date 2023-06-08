Haber Tarihi: 08 Haziran 2023 11:20 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 11:20

2023 Kurbanlık fiyatları: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları

Kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala belli oldu. Kurban ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar, bu yılki büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarına göre alışveriş yapacaklar. Kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları, kurban pazarına gidecek olan pek çok kişi için fikir verecek. Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. 2023 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gündeme ilişkin araştırmalar arasına girdi. Kurbanlık büyükbaş, küçükbaş, koyun, kuzu, tosun ve dana fiyatları gelen zamlar sonrasından arttı. İbadetini yerine getirmek için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, kurbanlık fiyatları belli oldu mu sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi kapsamında canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana fiyatları araştırma konusu oldu. Peki 2023 Diyanet Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Kurbanlık fiyatlarına ilişkin son durum…

2023 Kurbanlık fiyatları: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları
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Kurban fiyatları listesi 2023, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini duyurmasının ardından merak konusu oldu. Buna göre vekaletle kurban kesim ücreti yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olacak. Öte yandan Küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana gibi kurbanlık fiyatları internette araştırılıyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2023 kurban fiyatları listesi... Peki, Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi ile canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana ne kadar, kaç TL oldu? İşte son durum ve 2023 fiyat listesi…

KURBANLIK FİYATLARI 2023

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı


İllere Göre Kurban Fiyatları – Kurban Hisse Fiyatları 2023

İllere Göre Kurban Fiyatları Büyükbaş Hayvan Fiyatı Küçükbaş Hayvan Fiyatı
     
(Avrupa Yakası) Canlı kilo: 27-28 TL Canlı kilo: 28-30 TL
İstanbul 11.000-22.000 TL/baş 1.300-3.000 TL/baş
(Anadolu Yakası) Canlı kilo: 27-28 TL Canlı kilo: 28-30 TL
Ankara 9.000 TL/baş-30.000 TL/baş 800-2500 TL/baş
Canlı kilo: 22-28 TL Canlı kilo: 25-30 TL
İzmir 7.000-20.000 TL/baş 1.200-2.700 TL/baş
Canlı kilo: 20-30 TL Canlı kilo: 25-35 TL
Bursa 12.000-17.000 TL/baş 1.500-2.200 TL/baş
Canlı kilo: 28-30 TL Canlı kilo: 35 TL
Adana 5.000-26.000 TL/baş 1.000-3.500 TL/baş
Canlı kilo: 23-25 TL Canlı kilo: 27-29 TL
Antalya 7.500-20.000 TL/baş 1.800-3.000 TL/baş
Canlı kilo: 28 TL Canlı kilo: 30 TL
Konya 7.000-18.000 TL/baş 900-2.000 TL/baş
Canlı kilo: 20-25 TL Canlı kilo: 26 TL
Gaziantep 9.000-18.000 TL/baş 1.250-2.500 TL/baş
Canlı kilo: 22-23 TL Canlı kilo: 25-26-27 TL
Ş. Urfa 8.500-13.500 TL/baş 1.000-1.500 TL/baş
Canlı kilo: 22-23 TL Canlı kilo: 22-23 TL
İzmit 12.500-25.000 TL/baş 1.500-2.500 TL/baş
Canlı kilo: 25-30 TL Canlı kilo: 20-30 TL
Diyarbakır 9.000-14.000 TL/baş 1.300-1.700 TL/baş
Canlı kilo: 22,5-23 TL Canlı kilo: 23-23,5 TL
Hatay 6.000-22.000 TL/baş 1.500-2.500TL/baş
Canlı kilo: 22-24 TL Canlı kilo: 26-30 TL
Balıkesir 1.500-2.000 TL/baş
Canlı kilo: 23-25 TL Canlı kilo: 35 TL
Erzurum 5.000-30.000 TL/baş 800-2.000 TL/baş
Canlı kilo: 20-22,50 TL Canlı kilo: 24-35 TL
Van 7.500-18.000 TL/baş 1.100-1.500 TL/baş
Canlı kilo: 22-24 TL Canlı kilo: 25-26 TL
Trabzon 6.000-13.000 TL/baş 1.000-1.500 TL/baş
Canlı kilo: 22-24 TL Canlı kilo: 26-28 TL
Samsun 6.000-12.000 TL/Baş 1.000-2.000 TL/Baş
  Canlı kilo 22-25 TL  –
Sakarya 12.000-20.000 TL/Baş 1.000-2.2500 TL/Baş
  Canlı kilo 20-25 TL Canlı kilo 25-30 TL
Afyonkarahisar 5.000-10.000 TL /Baş 1.500-2.500 TL/Baş
  Canlı kilo 25-28 TL  –
Eskişehir 6.000-16.000 TL/Baş 1.200-3.500 TL/Baş
  Canlı kilo 25-27 TL Canlı kilo 30-32 TL
Kastamonu 6.000-17.000 TL/Baş 1.000-3.000 TL/Baş
  Canlı kilo 22-24 TL  –
Çanakkale 7.000-20.000 TL/Baş 800-2.500 TL/Baş
  Canlı kilo 28-30 TL Canlı kilo 30 TL
Karaman 10.000-20.000 TL/Baş 1.100-2.600 TL/Baş
  Canlı kilo 19-21-23 TL Canlı kilo 25-27 TL
Aydın 7.000-22.000 TL/Baş 1.500-2.500 TL/Baş
  Canlı kilo 25 TL Canlı kilo 30-35 TL
Denizli 8.000-18.000 TL/Baş 1.500-3.000 TL/Baş
  Canlı kilo 28-30 TL Canlı kilo 32 TL
Mersin 9.000-18.000 TL/Baş 1.200-1.700 TL/Baş
  Canlı kilo 24-26 TL Canlı kilo 26-28 TL
Kayseri 10.000-20.000 TL/Baş 1.500-2.000 TL/Baş
Manisa 9.000-17.000 TL/Baş 1.500-2.200 TL/Baş
Malatya 5.000-20.000 TL/Baş 1.000-2.000 TL/Baş
  Canlı kilo 20-25 TL Canlı kilo 25-27 TL
Kahramanmaraş 8.000-14.000 TL/Baş 1.500-1.750 TL/Baş
  Canlı kilo 24 TL  –
Tekirdağ 15.000-25.000 TL/Baş 2.000-3.000 TL/Baş
DİYANET VEKALETLE KURBAN BEDELİ NE KADAR?

Henüz 2023 yılına ait vekaletle kurban kesimi bedeli Diyanet tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlendiğini duyurulmuştu.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn bidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)


30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

2023 VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

2023 KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Kurbanlık fiyatları, il ve hayvan türüne göre değişiyor. Diyanet İşleri 2023 yılı için Kurban Bayramı vekalet fiyatlarını belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

25 Mayıs 2023 itibariyle Ramazan Bayramı'na 33 gün kaldı



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

Diyanet yurt dışı bağış kurbanlık fiyatları kadar 2023?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.

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