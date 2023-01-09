2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı.



FIFA'dan yapılan açıklamada, organizasyonda görev alacak 33 hakem, 55 yardımcı hakem ve VAR'da görev alacak 19 kadın hakemden oluşan listesi duyuruldu.



Açıklanan hakemler arasında Türk kadın hakem bulunmuyor.



Bu arada, tarihte ilk kez bir Dünya Kupası'nda VAR'da kadın hakemler görev yapacak.





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